Wimbledon, Sinner batte Struff e fila liscio in semifinale. Chi incontrerà

07 luglio 2026 a

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Per la terza volta in sei partecipazioni, Jannik Sinner ha raggiunto le semifinali del torneo di Wimbledon. Il numero 1 della classifica Atp ha sconfitto oggi 7 luglio il 36enne tedesco Jan-Lennard Struff (n. 74) in tre set, con il punteggio di 7-5, 7-6, 6-3. In appena due ore e 34 minuti di gioco, Jan fila dunque liscio al prossimo turno dove incontrerà il vincitore fra Felix Auger-Aliassime e Novak Djokovic. L'altoatesino raggiunge così la sua decima semifinale Slam, agganciando John Newcombe, Arthur Ashe e Carlos Alcaraz.

Domani sarà il turno di Flavio Cobolli che, al quarto di finale, incontrerà il giocatore di casa Arthur Fery. Nel tabellone femminile, invece, sull'erba del Campo Centrale si incontreranno Jasmine Paolini e la ucraina Marta Kostyuk.