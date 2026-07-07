Mondiali, il Belgio travolge gli Usa dopo le polemiche. E scatta lo sfottò social

Foto: Ansa

07 luglio 2026 a

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Un poker che (forse) mette fine alle polemiche. Il Belgio supera 4-1 gli Usa e stacca il pass per i Quarti di finale dei Mondiali 2026. A illuminare il match del Seattle Stadium, preceduto dalle polemiche per la sospensione della squalifica allo statunitense Balogun, Charles De Ketelaere autore di una doppietta, al 9' e al 33'. In mezzo il momentaneo pari dei padroni di casa realizzato da Tillman al 31'. Nella ripresa Vanaken fa 3-1 al 57'. Lukaku segna il 4-1 al 93'. Il Belgio si giocherà un posto in semifinale contro la Spagna.

Il capitano del Belgio, Youri Tielemans, ha rivelato che la sua squadra e' stata galvanizzata dal clamore suscitato dal caso di Folarin Balogun. "Siamo onesti: ci siamo riuniti non appena abbiamo saputo la notizia", ha detto il centrocampista dell'Aston Villa all'emittente belga Rtbf. E ha aggiunto: "Ci siamo detti che dovevamo far sentire la nostra voce sul campo. Ed è quello che abbiamo fatto oggi. Sono molto orgoglioso della squadra".

Non manca uno sfottò da parte dei belgi. "Ribaltate questo", c'è scritto su un post diffuso sulla propria pagina Facebook dai 'Belgian Red Devils', la nazionale belga di calcio, che mostra la gioia dei calciatori europei.