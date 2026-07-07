Caro Gattuso non diventi uno scudo umano. Lettera aperta all'allenatore della Lazio

Buon lavoro al tecnico che verrà presentato proprio nel giorno degli Stati Generali. Coincidenza o volontà di togliere attenzione all'evento organizzato dai tifosi?

Daniele Capezzone 07 luglio 2026 a

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Caro Gennaro Gattuso, lei probabilmente non mi conosce, ma io conosco e ammiro lei. Potrei essere perfino interrogato – non scherzo – sulla sua eccezionale carriera da calciatore, incluso l’anno scozzese, e arrivando poi ai trionfi al Milan e nella Nazionale. Non solo: ho anche molto apprezzato il coraggio e la forza con cui ha affrontato tutte le sue avventure da allenatore, nella buona e nella cattiva sorte, lasciando sempre l’impressione di un uomo vero e di un professionista serio e leale.

Dunque, la prego di accettare il benvenuto a Roma anche da parte de Il Tempo, dove troverà sempre un racconto onesto ed equilibrato del suo lavoro. Faremo un gran tifo per lei.

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Con la medesima franchezza, ho il dovere di avvisarla del clima non semplice in cui si inserisce il suo arrivo. Voglio sperare che altri non confermino la decisione di ieri di partire già con il piede sbagliato, collocando la sua presentazione lo stesso giorno di un attesissimo evento organizzato dalla tifoseria, dando così la sensazione di volerlo oscurare. E il risultato quale sarà? Una debacle di comunicazione, con la sua presentazione che avverrà nel momento sbagliato e con l’eco della contestazione.

Contestazione – lo potrà constatare lei stesso facendosi un giro in città: le basterà andare al bar e prendere un caffè – che mostra l’amore verso la Lazio di una tifoseria immensa e però anche immensamente delusa. Una tifoseria che non vede prospettive, non vede investimenti, non vede campagna acquisti, non vede un progetto.

Da un mese e mezzo, con garbo e civiltà, Il Tempo, attraverso la firma autorevolissima di Luigi Bisignani, ha posto al presidente Lotito 10 domande (le trova riassunte in questa pagina) che attendono una risposta che purtroppo non arriva.

Lei, Gattuso, è una persona perbene. Non permetta a nessuno di usarla come scudo umano rispetto a problemi che vengono dal passato e incombono sul presente e sul futuro. Buon lavoro di cuore, in condizioni difficilissime, non a causa sua.