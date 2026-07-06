Wimbledon, super Cobolli: strapazza De Minaur in tre set e vola ai quarti

06 luglio 2026 a

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Flavio Cobolli si qualifica per i quarti di finale di Wimbledon, terzo Slam della stagione in corso sui campi in erba dell'All England Lawn Tennis Club. Il tennista azzurro, numero dieci al mondo, ha battuto in tre set l'australiano Alex De Minaur, numero 6 del ranking Atp, con il punteggio di 7-5, 7-6 (3), 6-3 in due ore e 35' di gioco. Ai quarti - già raggiunti l'anno scorso - l'azzurro affronterà il vincente della sfida tra Grigor Dimitrov e Arthur Fery.

Intanto le temperature restano roventi. I match di Jasmine Paolini (contro Eala) e di Flavio Cobolli (contro de Minaur) a Wimbledon sono stati interrotti per alcuni minuti per consentire di soccorrere alcune persone del pubblico dell'All England Club di Londra. La sfida della numero uno italiana è stata interrotta sul finale del primo set; mentre sono state due le brevi interruzioni nel corso del match di Cobolli. Il grande caldo di Londra (31 gradi circa oggi) tra le possibili cause.