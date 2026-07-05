Roma, che Joya: in settimana la firma di Dybala. Accordo con Celik, fiducia per Pellegrini

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Filippo Biafora 05 luglio 2026 a

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Non sarà per sempre, ma un nuovo sì è in arrivo. Dybala e la Roma sono pronti a continuare insieme, portando avanti un rapporto ufficializzato il 20 luglio 2022 e che in settimana sarà rinnovato ulteriormente dopo il primo ciclo quadriennale. La trattativa, iniziata da Ryan Friedkin a metà maggio su impulso di Gasperini, ha subito un’accelerazione negli ultimi giorni, con contatti continui tra il ds D’Amico e l’agente dell’argentino Novel. I due hanno trovato l’intesa economica sul contratto annuale (probabilmente con opzione) della Joya, che vedrà ridursi sensibilmente il proprio ingaggio dopo aver guadagnato 8 milioni netti più bonus nell’ultima annata. Il procuratore spagnolo aveva presentato tre diverse proposte di accordo alla Roma e la quadra è stata infine trovata, con Dybala che ha messo da parte da tempo il Boca Juniors. L’ultimo minimo dettaglio da sistemare–lo si sta facendo proprio in queste ore–è relativo ad un vecchio bonus pendente. Aggirato questo piccolo ostacolo a inizio settimana arriverà la firma sul contratto con il calciatore di Laguna Larga, di rientro in Italia.

Oltre a Dybala, gli altri giocatori che hanno il contratto già scaduto da inizio luglio (formalmente sono svincolati) sono Celik e Pellegrini. Per il turco l’intesa di massima con l’agente Ozdemir è già stata trovata da un paio di settimane. Anche qui è atteso il comunicato nelle prossime ore. Per il classe 1996 servirà invece almeno un nuovo incontro dopo quello appena andato in scena. Il rapporto tra il diesse e il suo procuratore Pocetta è ottimo e i contatti sono più che frequenti: trapela fiducia per la stretta di mano, con la voglia di accontentare Gasperini anche con la conferma di Pellegrini.

Capitolo Greenwood. Con l’arrivo di luglio l’Atletico Madrid è tornato a lavorare a fari spenti sul calciatore, anche se dalla Spagna smentiscono diaverpresentato un’offerta ufficiale per l’inglese. Dalla Turchia rimbalza invece la notizia di un Fenerbahce in missione in Francia per rilanciare rispetto alla proposta da 30-35 milioni degli scorsi giorni. Ma il club turco ha smentito tutto. Inoltre i francesi, già al primo tentativo, avevano chiarito la volontà di avere garanzie bancarie ad accompagnare l’offerta. Un po’come successo nell’affare Osimhen tra Napoli e Galatasaray. La Roma deve quindi fare in fretta e passare ai fatti dopo i tanti dialoghi delle ultime settimane, soprattutto concretizzando l'accordo per un contratto da 5 milioni netti trovato con il calciatore.

Risolto infine l’impasse sul settore giovanile: come previsto D’Amico porta con sé Margiotta dopo l’esperienza congiunta al Verona, la situazione si è sbloccata. Definito del tutto il programma estivo della Roma: il 13 luglio ci sarà il raduno, poi una prima amichevole con la Primavera, a seguire le sfide a Trigoria con Roma City e Trastevere. Spazio quindi alla trasferta a Cannes prima della partenza per il ritiro in Galles. Oltremanica Gasp e i suoi affronteranno Cardiff, Newport County e Brighton. Chiusura con il test di Ferragosto in casa del Borussia Dortmund.