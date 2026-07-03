Wimbledon, avanzano gli italiani. Sinner vola agli ottavi e Berrettini affronterà Dimitrov

03 luglio 2026 a

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Jannik Sinner strappa per la quinta volta consecutiva il biglietto per gli ottavi di finale a Wimbledon. Il numero 1 del ranking Atp ha sconfitto oggi 3 luglio, nel terzo turn, lo statunitense Jenson Brooksby (81esimo) in tre set, con il punteggio di 6-4, 6-3, 6-4. Il tennista azzurro punta a diventare il decimo giocatore a trionfare per due anni di fila a Wimbledon aggiungendo così il proprio nome nell'olimpo dei grandi del tennis: da Rod Laver a John Newcombe, poi Bjorn Borg, John McEnroe, Boris Becker, Pete Sampras, Roger Federer, Novak Djokovic e Carlos Alcaraz. Il prossimo a sfidare Jan sarà il giapponese Shintaro Mochizuki (n. 151), che ha battuto a sorpresa lo spagnolo Rafael Jodar.

Sull'erba prosegue anche il magnifico cammo di Matteo Berrettini, già finalista contro Djokovic nel 2021. The Hammer ha ritrovato il suo giardino preferito e, le stime dicono, ha buone posssibilità contro il bulgaro Grigor Dimitrov. Prosegue il cammino degli azzurri nel Tempio del tennis.