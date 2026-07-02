Wimbledon, Sinner sul malore al Roland Garros: “Sappiamo cos'è successo, può accadere ancora”

02 luglio 2026 a

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Nella conferenza stampa dopo la vittoria contro Borges sul centrale di Wimbledon, Jannik Sinner è tornato a parlare del malore subito durante il torneo francese del Roland Garros che lo aveva portato a perderere contro l'argentino Cerundolo. “Abbiamo capito quel che è successo - ha detto il numero uno al mondo - Potrebbe risuccedere, perché alla fine non è che trovi la soluzione, ma stiamo facendo tutte le cose al meglio e speriamo che non si ripeta”. Nessun dettaglio in più, ma l'altoatesino resta comunque sereno: "Se dovesse venir di nuovo fuori, vorrà dire che forse questa non è la strada giusta, ma contro Borges in campo mi sono sentito bene, quindi posso essere tranquillo".

Con la vittoria di ieri, la 95esima negli Slam, Jannik è diventato l'italiano con più successi nella storia dei tornei major in singolare maschile, superando definitivamente Nicola Pietrangeli. Nel prossimo turno l'altoatesino affronterà l'americano Jenson Brooksby, che ha avuto la meglio sul peruviano Ignacio Buse (31) per 6-2, 6-2, 6-3.