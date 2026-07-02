Italiani avanti a Wimbledon: Berrettini, Cobolli e Sonego raggiungono Sinner al terzo turno

02 luglio 2026 a

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Azzurri avanti a Wimbledon. Matteo Berrettini è approdato al terzo turno del torneo, terza prova stagionale del Grande Slam, in scena sui campi in erba dell'All England Tennis Club. Il romano, numero 51 del mondo, finalista nel 2021 nel Major britannico, ha sconfitto in quattro set il francese Arthur Fils, testa di serie numero 20 del seeding. 6-4 7-5 3-6 6-3, in due ore e 51 minuti di gioco, il punteggio in favore dell'azzurro, che al terzo turno incontrerà il vincente della sfida tra il ceco Jakub Mensik e il bulgaro Grigor Dimitrov. "Sono felicissimo. È stato speciale tornare a giocare e vincere sul Campo Centrale: è passato un po' di tempo dall'ultima volta che avevo giocato qui. Penso di aver fatto una partita di alto livello: sapevo che per vincere avrei dovuto giocare il mio miglior tennis. Ho ritrovato energia nel quarto set e sono riuscito a essere aggressivo. È un privilegio per me giocare qui". Così Matteo Berrettini, nell'intervista in campo, dopo il successo su Arthur Fils al secondo turno di Wimbledon 2026. Un match giocato sul prestigioso Centre Court dell'All England Tennis Club.

Flavio Cobolli doma James Duckworth e si guadagna il terzo turno. Il romano ha battuto oggi il rivale australiano in quattro set, con il punteggio di 7-6 (4) 3-6 7-6 (3) 6-1, in tre ore di gioco; prosegue ora la difesa dei quarti di finale centrati nella passata stagione. Superiore a livello fisico e mentale Cobolli, che al terzo turno affronterà il russo, testa di serie numero 19 del tabellone Karen Khachanov, vincitore contro il tedesco Yannick Hanfmann per 6-3 6-4 6-4.

Anche Lorenzo Sonego accede al terzo turno di Wimbledon. Il piemontese, numero 69 del ranking Atp, si impone sul canadese Gabriel Diallo, 88 del mondo, in cinque set, con il punteggio di 7-6 (4) 4-6 7-6 (4) 6-7 (6) 6-2 in quattro ore e 22 minuti. Nel prossimo match, ovvero nei sedicesimi di finale, Sonego affrontera' lo statunitense Taylor Fritz, numero sette della classifica internazionale e sesta testa di serie del tabellone, che ha sconfitto oggi il connazionale Patrick Kypson per 6-2 6-2 7-5. Altro risultato. Secondo turno: Rafael Jodar (Esp, 23) b. Pablo Carreno-Busta (Esp) 3-6 6-3 1-6 6-3 6-4. "L'inizio di stagione, essendo infortunato, non poteva essere positivo. Sono contento di essere tornato competitivo. Lavoro per ritrovare il mio gioco e la fiducia e il lavoro paga sempre", ha commentato Sonego, "mi piace la lotta, non mollo mai la partita e cerco sempre di portarla il più avanti possibile. Ho sempre avuto fiducia di poter portare a casa la partita, ho messo la giusta energia nei momenti chiave".

Il più atteso è sempre Jannik Sinner, che dopo il successo di ieri contro Nuno Borges, giocherà il match del terzo turno del singolare maschile di Wimbledon domani, sul Court numero 1 dell'All England Tennis Club, contro lo statunitense Jenson Brooksby, numero 81 del ranking Atp. Il numero uno del mondo e del tabellone londinese difende il titolo conquistato nel 2025 sui campi in erba del prestigioso Major britannico. La sfida Sinner-Brooksby è in programma a seguire del match delle ore 14 fra Naomi Osaka e Daria Kasatkina.