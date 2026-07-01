Wimbledon, Sinner e Berrettini al secondo turno. Cobolli riprende il match sospeso

01 luglio 2026 a

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Il cammino nel Tempio del Tennis continua e il numero uno al mondo Jannik Sinner tornerà in campo oggi per il secondo turno di Wimbledon. Dopo la vittoria in cinque set contro il serbo Miomir Kecmanovic, l'altoatesino sfiderà sul Centrale il portoghese Nuno Borges che ricopre la 48esima posizione ranking Atp. Dall'altra parte occhi puntati anche sul già finalista del Roland Garros, Flavio Cobolli, che sul Campo 2 concluderà il match del primo turno con l’argentino Mariano Navone. La partita, interrotta ieri per oscurità e assenza di illuminazione artificiale, riprenderà dal vantaggio del tennista romano che conduce per 1-6, 7-6, 6-3. Tranquillo, invece, l'esordio per Matteo Berrettini che ieri ha battuto in quattro set lo svizzero Stand Wawrinka, prossimo al ritiro nel fine stagione. Debutterà poi nel torneo di doppio maschile la coppia italiana formata da Simone Bolelli e Andrea Vavassori che se la vedranno con gli inglesi Ben Jones e Joshua Paris.

Il match tra Jannik Sinner è Nuno Borges in programma alle 14.30 mentre la ripresa del match tra Cobolli e Navone è prevista intorno alle 13.30 circa. L’incontro Bolelli/Vavassori-Jones/Paris si disputa dalle 12.00.