Wimbledon, Sinner batte Borges e supera il secondo turno. Vittoria record negli Slam

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Paolo Dani 01 luglio 2026 a

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Uno Jannik Sinner non ancora al top della condizione approda al terzo turno del torneo di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam, sull'erba dell'All England Club. Il tennista azzurro, numero 1 del mondo e campione in carica, dopo aver sofferto cinque set nel primo turno contro il serbo Miomir Kecmanovic, ha superato in tre set il portoghese Nuno Borges, numero 48 del mondo, con il punteggio di 7-6 (4), 7-6 (2), 6-4 in 2 ore e 34 minuti di gioco al secondo match point. Con la 95ma vittoria negli Slam, Sinner diventa l'italiano con più vittorie nella storia dei torneo major in singolare maschile, superando definitivamente Nicola Pietrangeli. Nel prossimo turno l'altoatesino affronterà l'americano Jenson Brooksby, che ha avuto la meglio sul peruviano Ignacio Buse (31) per 6-2, 6-2, 6-3.