Rally Roma, tutto pronto per l'appuntamento all'Eur

01 luglio 2026 a

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Tutto è pronto per il Rally di Roma Capitale 2026, in programma da domani a domenica tra Roma e il Lazio, che si conferma uno degli appuntamenti di riferimento del FIA European Rally Championship e del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco. Giunta alla sua quattordicesima edizione, la gara organizzata da Motorsport Italia e ideata da Max Rendina si presenta con un percorso profondamente rinnovato e un format aggiornato, pensato per esaltare da un lato il patrimonio storico e monumentale della Capitale e, dall'altro, le strade veloci e tecniche dell'entroterra laziale. Il cuore operativo dell'evento sarà nel quartiere EUR, dove il Salone delle Fontane ospiterà il Rally HQ e il centro media, mentre il parco assistenza troverà sede nell'area del Colosseo Quadrato. Confermata anche una nuova Fan Zone dedicata al pubblico, con attività e intrattenimento per tutta la durata della manifestazione. Ieri, sempre presso il Salone delle Fontane all'Eur, si è svolta la presentazione del Rally di Roma Capitale e del programma gratuito di prevenzione «Un Consiglio in Salute», promosso dal Consiglio regionale del Lazio in occasione del Rally.

Il via ufficiale del Rally è previsto per domani da via degli Annibaldi, con la tradizionale cerimonia di partenza seguita dalla spettacolare prova cittadina «Colosseo ACI Roma», disputata in notturna sullo sfondo del Colosseo. Il tracciato 2026 propone un mix di prove speciali inedite e profondamente riviste, tra cui Tuscolo, Vallecupola e le selettive dell'area reatina, per un totale di circa 197 chilometri cronometrati e oltre 1.000 chilometri complessivi di gara distribuiti su tre giornate. L'edizione 2026, hanno fatto sapere nel corso della presentazione, assume inoltre un valore strategico nel panorama internazionale, rappresentando una tappa chiave nel percorso di crescita dell'evento in vista del possibile ingresso nel calendario del Campionato del Mondo Rally (WRC) a partire dal 2027. Tra scenari urbani unici al mondo e prove speciali immerse nei paesaggi dell'Italia centrale, il Rally di Roma Capitale si prepara a un'edizione destinata a consolidarne ulteriormente il ruolo tra gli appuntamenti di vertice del motorsport europeo.