Calcio Storico Fiorentino, trionfa lo spettacolo. Vittorie nette per Rossi e Azzurri su Verdi e Bianchi

Christian Campigli 14 giugno 2026 a

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Sono state due semifinali dall'esito netto, indiscutibile. È appena termina il primo weekend di Calcio Storico Fiorentino. Uno spettacolo incredibile, che ogni anno attrae nel.capoluogo toscano affezionati e turisti, fiorentini doc (che rinunciano alla tintarella estiva) ed ex calcianti. Ieri i Rossi, campioni in carica, hanno imposto la propria forza ai Verdi. Santa Maria Novella ha vinto su San Giovanni con un punteggio da record: 22 cacce a 2. Peccato per alcune scorrettezze di troppo, persino al termine della contesa. L'augurio che le telecamere e la commissione possa provvedere a squalifiche e radiazioni. Oggi pomeriggio gli Azzurri di Santa Croce hanno superato i Bianchi di Santo Spirito 18 cacce e mezzo a 4, in una gara bellissima, intensa, equilibrata per almeno mezz'ora. Ad ogni caccia di un colore si assisteva alla caccia del colore avversario. Poi gli Azzurri hanno dilagato. La migliore dimostrazione che, il calcio storico, è uno spettacolo unico che mezzo mondo ci invidia. Ora il 24 giugno,in occasione del patrono, la finale, tra gli Azzurri di Santa Croce e i Rossi di Santa Maria Novella. Una contesa, sulla carta, impossibile da pronosticare.