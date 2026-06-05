Roland Garros, oggi il derby Cobolli-Arnaldi. Quando e dove vederla

05 giugno 2026 a

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Tennis italiano sempre più protagonista al Roland Garros. Dopo la vittoria al doppio misto di Sara Errani e Andrea Vavassori, oggi è il turno del derby italiano in semifinale fra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Sarà il secondo derby di semifinale negli ultimi 20 anni al Roland Garros, dopo la sfida tutta spagnola fra Rafael Nadal e David Ferrer nel 2012 conclusasi con la vittoria del maiorchino.

"La mia prima semifinale in uno Slam è un sogno che si realizza", ha dichiarato Cobolli dopo il successo nei quarti contro il canadese Felix Auger-Aliassime. Il suo miglior risultato in uno Slam certifica la sua crescita e il consolidato status di top player. "Penso di non essermi mai messo pressione da solo. Mi piace vivere il momento come quando ero bambino, con grande passione e con un grande sorriso. Ed è quello che farò anche nella prossima partita", ha detto.

La semifinale consentirà invece ad Arnaldi di rientrare tra i primi 35 giocatori del mondo, dopo un 2025 flagellato dagli infortuni. "Ancora non ho realizzato bene che io e Flavio siamo in semifinale, però sono contento - ha commentato - Come ho detto da inizio torneo, non avevo troppo aspettative. Volevo solo stare bene in campo, sentirmi di nuovo bene e proprio giocare a tennis, che mi mancava".

L'appuntamento è stasera alle ore 19:00, sul centrale Philippe Chatrier di Parigi. A trasmetterla in chiaro, sul canale 9 del digitale, sarà Warner BrosDiscovery con tanto di pre-partita dalle ore 18:30. La società detiene i diritti televisivi esclusivi del Roland Garros, in forza di un contratto valido fino al 2030. Sarà possibile assistere al match anche su Eurospor.