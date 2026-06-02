Roland Garros azzurro anche senza Sinner: tre italiani ai quarti e Bolelli-Vavassori in semifinale

Foto: Ansa

02 giugno 2026 a

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Alexander Zverev non sente la pressione del grande favorito e centra la quinta semifinale in carriera al Roland Garros battendo la promessa Jodar. Simone Bolelli e Andrea Vavassori proseguono la caccia al primo Slam in coppia, mentre domani toccherà agli azzurri del singolare: Flavio Cobolli contro Felix Auger-Aliassime e in serata il derby tra Matteo Arnaldi e Matteo Berrettini. Zverev, finalista nel 2024, doma la stellina spagnola Rafael Jodar e conquista l'undicesima semifinale Slam della carriera. 7-6(5) 6-1 6-3, in due ore e 28 minuti di gioco, il punteggio in favore della testa di serie numero 2 del tabellone, bravo a far valere la maggiore esperienza nei Major nel confronto con il 19enne Jodar. Zverev supera Alcaraz al secondo posto nella Race - 3840 punti contro 3650, Sinner in testa con 5950 - e si giocherà un posto in finale con Joao Fonseca o Jakub Mensik. Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono in semifinale. Il duo azzurro - accreditato della quinta testa di serie del tabellone - piega in rimonta Nouza/Oberleitner con il punteggio di 6-7(7) 6-1 7-6 (12), dopo oltre due ore e mezza di gioco.

Due match point salvati da Bolelli e Vavassori, che si giocheranno un posto in finale o con Granollers/Zeballos, teste di serie numero 1, o con Nys/Roger-Vasselin. Al femminile, Marta Kostyuk piega Elina Svitolina nel derby ucraino. La 23enne di Kiev, campionessa in carica del Wta 1000 di Madrid, batte 6-3 2-6 6-2 la campionessa degli Internazionali d'Italia 2026 e conquista la prima semifinale Slam della carriera. "Questo con Elina è stato un match storico. A Kiev è stata un'altra nottata complicata e voglio condividere questa vittoria con tutto il mio popolo", le parole, nell'intervista in campo, di una commossa Kostyuk, che se la vedrà con la 19enne Mirra Andreeva. La tennista russa domina in due set la 36enne Sorana Cirstea - 6-0 6-3 - e torna in semifinale a Parigi dopo due anni. Domani tornano in campo gli azzurri. Flavio Cobolli chiamato ad alzare il livello contro Felix.

Terza partita in fila sul Philippe-Chatrier per il romano, che si giocherà un posto in semifinale con il canadese nel terzo match dalle 11.00, al termine dei due singolari femminili Kalinskaya-Chwalinska e Sabalenka-Shnaider. Chiuderà il programma sullo Chatrier - non prima delle 20.15 - il derby tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi -primo quarto Slam dal 1991 con due giocatori fuori dalla Top 100: l'ultima volta si affrontarono all'Australian Open Patrick McEnroe (n.114) e Cristiano Caratti (n.101). Berrettini e Arnaldi si sfideranno per la prima volta in carriera, mentre Cobolli e Aliassime giocheranno contro la terza volta. I precedenti sono tutti in favore del romano, che ha sconfitto il canadese in due occasioni nel 2024 (Atp 500 Acapulco, Masters 1000 Montréal).