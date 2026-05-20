Lazio, l'Al Sadd torna alla carica per Romagnoli. Al Pigneto la festa d'addio di Pedro

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Daniele Rocca 20 maggio 2026 a

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Dopo due giorni di riposo, oggi la Lazio è tornata ad allenarsi a Formello. Sarri chiuderà l'anno senza Nuno Tavares, Taylor e Rovella, tutti e tre squalificati. Almeno rientrerà Romagnoli in difesa, prenderà posto al centro di fronte a Furlanetto se Motta non dovesse farcela ("sospetta lesione muscolare a carico dei flessori"). Da valutare anche le condizioni di Patric e Zaccagni, entrambi out per problemi muscolari. Il capitano dovrebbe lasciare la sua casella a Pedro, che per stasera ha organizzato una festa al Pigneto per salutare i suoi compagni di squadra prima della fine della stagione. Intanto l'Al Sadd ha di nuovo accelerato per perfezionare l'acquisto di Romagnoli. Il numero tredici biancoceleste ha il contratto in scadenza e già a gennaio era stato sul punto di andare in Qatar. Ora sono ricominciate le grandi manovre per portarlo al Qatar nella squadra che è guidata da Roberto Mancini. Sempre sul fronte partenze va registrato il probabile passaggio di Basic al Venezia neopromosso: il croato ha il contratto in scadenza e può accordarsi col club veneto che gli offre un triennale.