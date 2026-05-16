Internazionali, quando torna in campo Sinner: la semifinale interrotta con Medvedev

Paolo Dani 16 maggio 2026 a

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Jannik Sinner e Daniil Medvedev torneranno in campo oggi, sabato 16 maggio nel secondo match non prima delle 15 per terminare la semifinale degli Internazionali d'Italia 2026, rinviata a causa della pioggia. La partita tra Sinner e Medvedev si terrà dopo la semifinale di doppio della coppia Bolelli-Vavassori fissata alle 13.

Una partita al cardiopalma, iniziata in ritardo a causa di un'interruzione per maltempo durante Darderi-Ruud, con l'altoatesino subito in palla e il russo in bambola per un primo set chiuso 6-2 in 32 minuti. Nel secondo parziale problemi di stomaco per Sinner e grande tennis di Medvedev, che la spunta 7-5 nella lotta dopo un'ora e nove minuti. Nel terzo set il numero uno del mondo - nonostante un medical timeout chiamato per un dolore alla coscia destra - va subito avanti di un break sul 3-1, ma nel quinto gioco la pioggia torna a cadere sul Foro Italico e - dopo una palla del 4-1 salvata dal moscovita - i giocatori rientrano negli spogliatoi alle 21.45 sul punteggio di 4-2 per Sinner. Alle 23 arriva la decisione dell'organizzazione del torneo di far slittare la conclusione del match a oggi. Si ferma intanto il cammino di Luciano Darderi. L'azzurro - testa di serie numero 18 del tabellone - si arrende in due set a Casper Ruud in un match condizionato anch'esso da un'interruzione per pioggia.