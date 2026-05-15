Internazionali, la pioggia ferma sul più bello la semifinale Sinner-Medvedev: rinviata

15 maggio 2026 a

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Semifinale degli Internazionali d'Italia in due atti. La pioggia ha interrotto infatti la sfida tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev nel terzo set, quando l'azzurro era avanti 4-2. Roma sott'acqua e tutto rimandato a sabato 16 maggio. Come forse voleva il numero 1 al mondo, nonostante fosse a un passo dalla vittoria. Ma con tante difficoltà.

Dopo un primo set dominato e chiuso 6-2, infatti, nel secondo Sinner ha sofferto, mostrando difficoltà fisiche e fiato corto, andando subito sotto 3-0. Dopo essere riuscito a superare almeno in parte la crisi e rientrare in partita, ha ceduto però nuovamente il servizio nel game decisivo (7-5 per il russo). E' stato il primo set perso in questo torneo. Mamma Siglinde ha anche abbandonato il posto in tribuna per la tensione. Il terzo set lei l'ha seguito altrove, mentre l'altoatesino in campo ha ripreso il comando del match ma si è trovato anche ad affrontare un dolore alla coscia destra trattato con un intervento medico. E quando è arrivata la pioggia, è stato Sinner il più insistente con la giudice di sedia perché venisse deciso lo stop. Quindi via di corsa negli spogliatoi. Un'ora e un quarto d'attesa, infine la decisione dell'organizzazione di rinviare a domani.

La partita vale la finale contro il norvegese Casper Ruud che ha battuto agilmente Luciano Darderi (6-1 6-1).