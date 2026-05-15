Basket, Matiasic fa sul serio: "Offerta per il PalaEur dimostrazione di solidità"

Fabrizio Cicciarelli 15 maggio 2026 a

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Paul Matiasic fa sul serio per portare la ‘sua’ Roma in Serie A. Il patron di Trieste ha sbaragliato la concorrenza della ex Cremona Donnie Nelson per la locazione del PalaEur con un’offerta monstre e ora rilancia riguardo la consistenza del suo progetto, nell’attesa di trovare un posto in massima serie per la nuova squadra.



«In relazione all’offerta presentata per l’utilizzo del PalaEur da Cotogna Sports Group – si legge in una nota diffusa nel tardo pomeriggio -, fonti vicine alla società spiegano che la scelta di formulare una proposta economica rilevante risponderebbe alla volontà di dare un segnale chiaro della forza, della solidità finanziaria e della credibilità del progetto, dimostrando concretamente l’intenzione di costruire un’iniziativa di lungo termine che sia competitiva e di alto profilo per il basket romano. Le stesse fonti sottolineano inoltre come l’investimento abbia anche l’obiettivo di contribuire alla valorizzazione e alla modernizzazione del PalaEur, mettendo a disposizione risorse utili a rendere l’impianto più funzionale e sempre più competitivo nel confronto con le principali arene sportive internazionali».



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