Sport, c'è l'accordo fra Serie A e Prefettura. Ecco la data del derby

14 maggio 2026 a

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Dopo che il Tar del Lazio aveva rilanciato la palla a Lega Serie A e Prefettura, invitandole a trovare un accordo sugli appuntamenti sportivi di tennis e calcio, una decisione è stata alla fine presa. Il derby capitolino si giocherà domenica 17 maggio alle 12:30 e resta invece invariato l'orario al Foro italico, per la finale degli Internazionali bnl d'Italia prevista per le 17:00.

C'è quindi l'ok della Prefettura all'anticipo del match e, per la regola della contemporaneità, anche di tutte le altre sfide che interessano le squadre in corsa Champions (Napoli, Juventus, Milan e Como). Nella serata di ieri la Lega aveva presentato ricorso contro la decisione del Prefetto di posticipare la stracittadina alle 20:45 di lunedì, ma il tribunale aveva rimesso alle parti il raggiungimento di un accordo che alla fine è arrivato nella tarda serata di oggi.