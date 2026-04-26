Maratona sotto le due ore, il kenyano Sawe (allenato da un italiano) fa la storia dell'atletica

26 aprile 2026 a

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Grande impresa del keniano Sebastian Sawe che ha infranto il record mondiale della maratona, diventando il primo uomo a scendere sotto le due ore in una competizione ufficiale, vincendo la Maratona di Londra in un'ora, 59 minuti e 30 secondi. Il keniano allenato dal tecnico italiano Claudio Berardelli ha difeso il titolo nel 2025, battendo Yomif Kejelcha di 11 secondi. Anche l'etiope, secondo classificato, ha tagliato il traguardo con un incredibile tempo di 1:59:41, mentre l'ugandese Jacob Kiplimo si è piazzato terzo in 2:00:28. Tutti e tre hanno fatto registrare un tempo migliore del precedente record mondiale ufficiale di 2:00:35 stabilito dal compianto Kelvin Kiptum nel 2023, mentre il tempo di Sawe è stato anche di 10 secondi inferiore al record non ufficiale di 1:59:40 stabilito da Eliud Kipchoge nel 2019 (nell'autunno di quell'anno il keniano aveva corso al Prater a Vienna in 1 ora 59'40 ma il crono non è stato ufficializzato perché ottenuto con l'ausilio di altri atleti e insegne luminose per restare sotto le due ore).

Anche nella gara femminile è stato stabilito un nuovo record, vinto da Tigst Assefa, che ha difeso il suo titolo di campionessa della Maratona di Londra con un tempo record mondiale femminile di 2:15:41, entrambi i record sono soggetti a ratifica ufficiale.

Le condizioni erano ideali a Londra, dove gli uomini sono partiti a razzo e Sawe era già al di sotto del ritmo da record mondiale al decimo chilometro, prima di un rallentamento collettivo nei pressi di Cutty Sark. I principali contendenti sono rimasti raggruppati per cinque chilometri e a metà percorso Sawe ha fatto registrare un tempo di 1:00:29. Sawe e Kejelcha alla fine hanno staccato Kiplimo, che era a due secondi dai leader dopo 30 chilometri, e i due di testa avevano ulteriormente aumentato il loro vantaggio cinque chilometri più avanti. Proprio quando sembrava che solo il record del percorso potesse essere battuto, Sawe ha trovato un'altra marcia e si è lanciato sulla strada per entrare nella storia.