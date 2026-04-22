Lazio, l'abbraccio dei tifosi a Formello e Fiumicino

Arianna di Pasquale 22 aprile 2026 a

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La gara più importante della stagione. E, al solito, i tifosi laziali hanno risposto presente: squadra scortata dal suo popolo alla vigilia del match di Coppa Italia, cori a non finire, sciarpe e bandiere al vento. Ritrovo alle 10 a Formello, adulti e bambini sugli spalti per ammirare i loro beniamini alle prese con l'ultimo allenamento prima della partenza per Bergamo (per mezz'ora aperto al pubblico); circa 1000 i presenti al Fersini (previsti 1200 stando alle prenotazioni delle prevendite).

Sarri il primo a scendere in campo, al suo fianco Zaccagni e al seguito tutta la squadra. Neanche il tempo di farsi vedere che il tecnico è stato omaggiato con diversi cori, a cui ha risposto con gli applausi; poi cori anche per il capitano e per Pedro, l'uomo delle sfide più importanti, basta vedere il suo palmarès. Concentrazione sul rettangolo verde e atmosfera delle grandi occasioni in tribuna: il sostegno dei presenti infatti è arrivato forte e chiaro ai calciatori che, nonostante la stagione complessa, hanno portato avanti un cammino di tutto rispetto in coppa. Non sono mancati neanche accenni alla protesta che ormai va avanti da tempo in casa Lazio, prima della seduta di lavoro infatti ci sono stati cori di dissenso verso il presidente Lotito. Giornata iniziata al centro sportivo e terminata a Fiumicino, dove la gente laziale si è fatta trovare prima del decollo della squadra: anche qui cori, sciarpe e incitamento ai giocatori che si sono avvicinati a salutare i tifosi. Vicinanza che oggi non sarà fisica visto il divieto per le trasferte, ma il tifo organizzato ha reso nota l'ennesima iniziativa per unire i sostenitori biancocecelesti: «Ci vediamo oggi alle 18 al parcheggio di Tor di Quinto (altezza via del Baiardo) dove allestiremo un maxi schermo per vivere insieme questi 90 minuti che potrebbero ridare un senso a questa stagione fatta di piattume, dolori e sacrifici. Lontani da chi ci usa come un bancomat, vicini a chi tifa Lazio davvero».

