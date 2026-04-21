Sinner verso l'esordio a Madrid. Senza Alcaraz, sempre più blindato il primo posto

21 aprile 2026 a

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Dopo il successo al torneo di Montecarlo, quarto Master 1000 vinto di fila, Jannik Sinner è tornato a parlare a poche ore dall'esordio del torneo di Madrid. "Ciò in cui secondo me sono bravo è che comunque non ascolto nessuno, niente di quello che dicono - ha detto Jan, oggi martedì 21 aprile, ai microfoni di Sky Sport oggi - Posso sapere solo io quanto lavoro c'è dietro, io e il mio team, so quando mi sveglio il mattino, so quando vado a dormire per essere pronto per il giorno dopo. Cerco la forza in queste cose".

Il fuoriclasse azzurro, numero uno del ranking Atp, ha aggiunto: "Per me è stato ovviamente un periodo molto importante con tante partite positive, ma nell'altro senso so anche che la dinamica di una stagione può cambiare in un attimo. Non sono uno che si esalta quando vince, ma non sono neanche uno che si butta giù quando perde, non sarebbe neanche giusto fare così. Sono sempre stato molto tranquillo, prima o poi i risultati arrivavano perché comunque sto lavorando tanto".

A causa dell'assenza dello spagnolo e numero 2 al mondo Carlitos Alcaraz, la distranza di punti fra i due si allarga sempre di più. Specie a causa dei dubbi sulla presenza di Alcaraz anche dal torneo francese di Rolland Garos, su cui ha già dominato due volte di fila negli ultimi due anni.