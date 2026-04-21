Roma, futuro cercasi: Ranieri e Gasperini in attesa

Lorenzo Pes 21 aprile 2026 a

a

a

Domani è già qui. Il grande freddo che ormai da oltre dieci giorni regna a Trigoria rischia di congelare qualsiasi idea per l’avvenire. Lo scontro tra Ranieri (che ieri è tornato nel centro sportivo dopo tre giorni di assenza) e Gasperini porterà al bivio di fine stagione, ma nel frattempo, quale futuro per la Roma? Difficile capirlo. I Friedkin hanno scelto la via del silenzio e dell’immobilismo per evitare scossoni per il finale di campionato, ma inevitabilmente una direzione da qui a breve tempo andrà presa. Il ds Massara, in realtà, già da qualche settimana, rinnovi a parte, sta lavorando per la prossima stagione. Ma quali sono i presupposti? Chi ci sarà sulla panchina giallorossa? E il ds sarà ancora lui?

Tutte domande che non trovano risposte e il ritardo che nelle ultime stagioni era stato decisivo in negativo per la pianificazione rischia di ripetersi. La situazione in casa Roma, di fatto, dallo strappo di Ranieri in poi non è mai cambiata. Il tecnico riceve rassicurazioni pressoché quotidiane dalla proprietà ma non si fida e chiede mosse concrete. Dalla separazione con Ranieri e Massara alle gestione dello staff medico fino alle linee guida per un mercato in controtendenza con quello degli ultimi anni. Il senior advisor, dall’altro lato, non fa passi indietro e resta in attesa di sviluppi consapevole di aver scoperchiato un vaso di pandora ricco di contenuti che anche i Friedkin conoscevano e in larga parte condividevano, pur non apprezzandone le modalità pubbliche.

La deadline di fine stagione prende sempre più forma per una scelta forte, sempre che la Roma riesca a tenere viva la corsa europea il più a lungo possibile. Ogni scenario è aperto ma intanto il tempo scorre e di futuro, a Trigoria, non ne parla nessuno. Situazione pericolosa e da non sottovalutare ma che ormai sembra ancora una volta inevitabile nel bel mezzo dei soliti contrasti interni.

Intanto sabato c’è la trasferta di Bologna e Gasp potrà contare su alcuni recuperi importanti. Innanzitutto Rensch ha svolto esami che hanno scongiurato la presenza di lesioni al flessore. Solo una contrattura per l’olandese che dovrebbe esserci al Dall’Ara dove sono attesi al ritorno tra i convocati anche Wesley e Dybala. Entrambi nella seduta di ieri hanno svolto lavoro differenziato ma il ritorno in gruppo è atteso probabilmente già dalla giornata di oggi. Lavoro sul campo anche per Koné che però difficilmente sarà della partita. Anche Pellegrini ha svolto un lavoro a parte. Dopo il successo della Juve sul Bologna e la fuga dei bianconeri a +5, la missione Champions League sembra davvero impossibile o quasi, ma i giallorossi hanno l’obbligo di provarci replicando il ruolino di marcia del girone d’andata quando, tutte a inizio campionato a parte il Parma, la squadra di Gasperini ha battuto tutte e cinque le ultime avversarie stagionali. Missione difficile ma non impossibile anche se la Signora dovrebbe sbagliare due gare su cinque. Provarci, in ogni caso, non costa niente.