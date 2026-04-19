Tennis, Cobolli si arrende in due set. A Shelton l'Atp di Monaco

19 aprile 2026 a

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Termina in finale la positiva avventura di Flavio Cobolli nel "BMW Open", l'Atp 500 con 2.561.110 euro di montepremi totale andato in scena sui campi in terra rossa dell'Iphitos Tennis Club di Monaco di Baviera, in Germania. Dopo la bella vittoria di ieri in semifinale, contro Alexander Zverev, il 23enne romano, numero 16 del mondo e quarto favorito del seeding, si è arreso nell'ultimo atto del torneo di fronte allo statunitense Ben Shelton, numero 6 del ranking Atp e seconda testa di serie del tabellone, col punteggio di 6-2 7-5. Cobolli è apparso meno "carico" rispetto al giorno precedente; in grande spolvero invece l'avversario odierno. Prima vittoria sulla terra rossa nel circuito maggiore per Shelton. Secondo titolo dell'anno per lo statunitense; il quinto della carriera.

"È stata una settimana incredibile - ha commentato Cobolli - Congratulazioni a Ben e a tutto il suo team. Amo molto questo torneo e tornerò il prossimo anno perché qui mi trovo proprio bene, siete un pubblico incredibile. E spero di tornare a casa con un altro trofeo, quello del vincitore".