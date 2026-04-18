La Lazio riaccoglie i tifosi a Formello

Luigi Salomone 18 aprile 2026 a

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La Lazio a Napoli per onorare il campionato e preparare nel modo migliore la trasferta di Bergamo di mercoledì prossimo, la semifinale di ritorno di Coppa Italia che rappresenta l’ultima possibilità dei biancocelesti di trasformare in positiva una stagione calcistica finora anonima. Sarri torna da ex al Maradona dove quella squadra riuscì a fornire una delle interpretazioni migliori del suo calcio con quel Napoli griffato da Jorginho, Hamsik, Mertens e Insigne. I tifosi azzurri fanno gli scongiuri anche perché i biancocelesti, allora di Baroni sono stati gli ultimi a violare il vecchio<ET>San Paolo, l’anno scorso, grazie a una perla di Isaksen in contropiede: da dicembre 2024, solo vittorie e pareggi in casa per la creatura di Conte. Servirebbe un’altra prova come quella per uscire indenni dalla seconda trasferta consecutiva che non promette nulla di buona per il risultato finale ma deve costituire la prova generale in vista di Bergamo.

A proposito, ieri, è successo qualcosa di inatteso che può rappresentare un clamoroso segnale di disgelo tra tifoseria organizzata e società ma anche solo un contatto episodico tra le parti. Sta di fatto che i tifosi hanno lanciato un appello via radio di poter caricare la squadra martedì prima della partenza per Bergamo dove, è bene ricordarlo, i sostenitori residenti nella regione Lazio non potranno essere presenti dopo la punizione del Viminale. Ebbene, sono trascorse poche ore ed è arrivata la replica del club che ha deciso di dare l’ok riaprendo i cancelli di Formello. Tra l’altro, al termine delle ultime partite, più volte sia Sarri che capitan Zaccagni e gli altri giocatori avevano espresso la speranza di riavere al più presto i tifosi al proprio fianco in modo tangibile. Ecco la nota della società nel pomeriggio: «Martedì, in occasione della seduta di allenamento che precede la trasferta per la semifinale ddi Coppa Italia, la Lazio apre le porte ai propri tifosi: i cancelli del Fersini (capienza 4.000 spettatori) saranno aperti a partire dalle ore 10 per permettere a tutti i tifosi di prendere posto in tribuna con tranquillità. Un momento speciale, da vivere insieme alla squadra alla vigilia di una sfida decisiva. Per partecipare sarà necessario ottenere, a titolo gratuito, un tagliando di accesso». Un’ottima iniziativa per ritrovare la gente laziale al proprio fianco dopo momenti di grande contestazione alla gestione di Lotito. Oggi c’è Napoli ma tutti sanno che conta solo mercoledì a Bergamo .

Intanto qualcosa si muove per lo sponsor sulla maglia: sembra vicina la chiusura con un’agenzia di scommesse che legherebbe il suo nome alla Lazio per due o tre anni

