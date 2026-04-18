Cobolli batte Zverev e scoppia in lacrime: "Glielo dedico, è andato via troppo presto..."

18 aprile 2026 a

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Sulla terra rossa dell'Iphitos Tennis Club di Monaco di Baviera, in Germania, uno straordinaio Flavio Cobolli ha battuto in due set il padrone di casa Zverev strappando così il biglietto per la semifinale. Il giovane romano, già sconfitto in passato due volte dal tedesco, si è imposto col risultato di doppio 6-3 contro l'avversario e amico del circuito che al momento ricopre la posizione numero 3 del ranking mondiale. Cobolli centra così la quinta finale nel circuito Atp e domani sfiderà il vincente fra lo statunitense Ben Shelton e Alex Molcan.

"È stata una delle mie partite migliori in carriera, contro uno dei miei migliori amici nel circuito - ha detto Cobolli a margine dell'incontro - Ho un buon rapporto con tutto il suo team, per cui non è stato facile giocare contro di lui. Ma ho davvero giocato una delle mie partite più belle, sono davvero felice".

Dopo la vittoria, Flavio è poi scoppiato a piangere al suo angolo. Un momento di estrema tenerezza, dovuto al ricordo di un suo amico scomparso a 13 anni: "Se n'è andato troppo presto, questa vittoria è per lui".