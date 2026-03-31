Bosnia-Italia, la mossa di Gattuso: i convocati per la sfida Mondiale
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Una sola novità nella lista definitiva dei convocati del ct Gennaro Garttuso per la partita di questa sera contro la Bosnia, finale dei playoff Mondiali. Torna l'esterno della Juventus Andrea Cambiaso, mentre resta escluso Gianluca Scamacca. Con l'attaccante atalantino andranno in tribuna anche Giorgio Scalvini, Nicolò Cambiaghi, Diego Coppola ed Elia Caprile. Questa la lista dei convocati per la Bosnia. Portieri: Donnarumma, Carnesecchi, Meret. Difensori: Palestra, Dimarco, Spinazzola, Buongiorno, Calafiori, Gatti, Cambiaso, Bastoni, Mancini. Centrocampisti: Locatelli, Tonali, Pisilli, Cristante, Frattesi, Barella, Politano. Attaccanti: Retegui, Raspadori, Kean, Esposito.
Ci giochiamo i Mondiali. La promessa dei bosniaci: "Pullman davanti alla porta"
Appuntamento allo stadio "Bilino Polje" questa sera (ore 20.45, diretta su Rai 1). Arbitra il francese Turpin. In palio il pass per il Mondiale americano, l'obiettivo che Gennaro Gattuso insegue dallo scorso 15 giugno, quando il presidente federale Gravina annunciò di averlo scelto come nuovo ct della Nazionale. "C'è la consapevolezza che ci giochiamo tanto - le parole di Gattuso ieri in conferenza stampa - lo so io, il mio staff, lo sanno i ragazzi e i componenti della Federazione. Le partite sono difficili, soprattutto quando sai che non puoi sbagliare".