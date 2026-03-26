Miami Open, Sinner travolge Tiafoe e vola in semifinale: incontrerà Zverev o Cerundolo

26 marzo 2026 a

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Continua il cammino di Jannik Sinner al torneo Master 1000 di Miami. L'altoatesino si è imposto in un'ora e dieci di gioco contro lo statunitense Francis Tiafoe per 6-2 6-3, strappando il biglietto per la semifinale dove incontrerà il vincente fra l'argentino Francisco Cerundolo e il tedesco Sascha Zverev.

Nel testa a testa, Jannik conduce per 4 a 2 con Cerundolo, ultimo incontro sul cemento di Parigi, e 7 a 4 con Zverev su cui si è imposto a Indian Wells allungando la scia positiva iniziata da dopo la sconfitta a Us Open nel 2023.

Dall'altra parte del tabellone del singolo maschile, il ceco Lehecka sfiderà invece il francese Arthur Fils. Senza il numero 1 del ranking Carlitos Alcaraz, Sinner sogna di vincere il secondo Master 1000 di fila e di completare il cosidetto Sunshine Double: la doppietta, assieme al torneo di Indian Wells, che finora hanno raggiunto solo 7 tennisti fra cui Federer e Djokovic,