Lazio. una canzone per Vincenzo D'Amico

26 marzo 2026 a

a

a

Un omaggio, un ricordo pieno d’amore per un campione ma soprattutto un amico. Tony Malco presenta «Vincenzo io ci penso», un brano inedito dedicato a D’Amico, bandiera della Lazio, scomparso prematuramente il 1 luglio del 2023 a soli 69 anni, scritto insieme al giornalista Sandro di Loreto. In realtà questo brano è inserito in un disco del cantautore romano intitolato «Quattro» nel quale ci sono canzoni oltre che per Vincenzo D’Amico anche per Giorgio Chinaglia, Luciano, Re Cecconi e Tommaso Maestrelli, quattro eroi del mondo biancoceleste che hanno scritto pagine indimenticabili del club. La presentazione del nuovo lavoro di Malco sabato pomeriggio alle 17 al Circolo Canottieri Lazio.