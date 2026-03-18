Europa League, la Roma si gioca i quarti col Bologna e punta sul fattore Olimpico

Lorenzo Pes 18 marzo 2026 a

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Aria di casa. Dall'Europa passano molte delle speranze Champions della Roma di questa stagione, ma soprattutto il sogno di tornare a vincere dopo la delusione di Budapest del 2023. Speranze alimentate da una qualificazione che avvicinerebbe i giallorossi all'eventuale finale (seppur l'avversaria sarebbe con tutta probabilità l'Aston Villa favorita) e che darebbe nuova linfa vitale per affrontare le ultime nove gare del campionato, a partire da quella contro il Lecce di domenica. Nelle ultime cinque stagioni, esclusa la scorsa dove la Roma di Ranieri uscì proprio agli ottavi contro il' Bilbao, l'Europa è stata davvero la casa dei giallorossi. Una coppa, due finali e quattro semifinali tra Europa League e Conference. Percorsi costruiti in gran parte proprio allo Stadio Olimpico che sarà teatro del derby italiano di ritorno di domani col Bologna. Dal 20-21 in poi, infatti, nelle gare a eliminazione diretta giocate davanti al proprio pubblico è arrivata soltanto una sconfitta. Quella nell'andata della semifinale del 2024 contro il Bayer Leverkusen. Per il resto dodici vittorie e tre pareggi che però hanno portato tutti a qualificazione. A partire dall'1-1 contro l'Ajax del 2021 arrivato dopo la vittoria ad Amsterdam, passando per il pari agguantato al 90' col Vitesse negli ottavi di Conference del 2022 fino a quello col Feyenoord (sempre 1-1) dei playoff della stagione 23-24, gara risolta poi ai calci di rigore. Anche stavolta servirà la carica dei sessantamila che già hanno preannunciato scenografie e tifo incessante.

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L'andamento dell'ultimo mese e mezzo in campionato ha riportato la squadra di Gasperini a distanza dal quarto posto. Proprio il tecnico conosce bene l'importanza e la difficoltà di questa competizione. L'ha riportata lui, due anni fa, con l'Atalanta in Italia dopo venticinque anni di digiuno. Anche il gruppo storico della squadra conosce segreti e insidie della coppa continentale. Tanti di loro sono stati protagonisti delle cavalcate di questi anni e spesso hanno saputo andare oltre le loro possibilità in campo internazionale. Servirà una prestazione certamente diversa contro una squadra, quella di Italiano, che in trasferta in questa stagione ha numeri tutt'altro che malvagi (solo una sconfitta in Europa fuori casa e quattro sulle undici totali in campionato) e nell'Europa League ha ormai l'unico obiettivo stagionale. Una notte da dentro o fuori che arriva nel momento più delicato della stagione giallorossa tra assenze e un calo vistoso del rendimento. Per questo i benefici di un'eventuale qualificazione potrebbero essere decisivi per affrontare con nuove motivazioni l'ultima coda di stagione. Al contrario un'eliminazione sarebbe un colpo forse troppo duro da digerire arrivati a questo punto. Lo sanno i tifosi e lo sa Gasperini che in questi giorni l'ha trasmesso ai calciatori che non possono sbagliare un appuntamento così. L'Olimpico c'è, la Roma deve rispondere.