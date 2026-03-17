Il nuovo regista Patric: pronto per il nuovo ruolo nella Lazio

17 marzo 2026 a

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Una notte da laziali. Che soddisfazione per Sarri con la sua trovata geniale. Con il reparto ridotto di centrocampo ai minimi termini e senza un vero regista, l’allenatore della Lazio ha dovuto nuovamente reinventarsi. La soluzione scelta è stata ancora una volta Patric (così come successo a gara in corso con il Sassuolo), difensore di nascita - terzino o centrale - ma adattato davanti alla difesa per garantire equilibrio e qualità nella gestione del pallone. Proprio come quando era nelle giovanili del Barcellona. Una scelta che, alla vigilia, poteva sembrare rischiosa, ma che sul campo si è rivelata decisiva. «C'è poco da dire, giornata perfetta in tutti i sensi che ci dà molta forza per questo finale di stagione», le parole a caldo nel post partita.

Lo spagnolo ha interpretato il ruolo con personalità e intelligenza tattica, sorprendendo non solo gli spettatori presenti sugli spalti ma anche gli stessi avversari. Sempre pulito nelle giocate, rapido nel muovere il pallone e attento nelle letture difensive, Patric ha dato ordine alla manovra della Lazio e ha contribuito a mantenere compatta la squadra in uno dei settori più delicati del campo. «Mi è piaciuto molto il sacrificio e il cuore che ci abbiamo messo - l'analisi del calciatore - Anche il nostro pubblico ci ha aiutato tanto nei momenti di difficoltà, siamo stati coraggiosi e non passivi quando il Milan è salito». La sua prestazione è stata più significativa considerando il confronto che lo attendeva: si è trovato di fronte un giocatore del calibro di Modric, in quello che alla vigilia sembrava un duello impari. E invece proprio Patric è riuscito a prendersi la scena. «Sono molto orgoglioso di stare qui da tanto tempo, sono un tifoso in più. Qui la gente vive la Lazio con tanto amore, dopo tanto tempo sono diventato uno di loro», ha spiegato di Patric. L'orgoglio dei laziali in una notte perfetta.

