Como-Roma, le pagelle del match: El Shaarawy si salva, Wesley paga un'espulsione inventata

Filippo Biafora 16 marzo 2026 a

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Le pagelle di Como-Roma:

Svilar 6

Si presenta con una gran parata su Paz, poi è attento sulla conclusione di Valle e bravo a chiudere in uscita Caqueret senza commettere fallo. Si concede anche un buon anticipo con i piedi. Sui gol avversari non è perfetto: Douvikas lo beffa in mezzo alle gambe sul primo palo, sul raddoppio respinge centralmente.

Ghilardi 6

Il migliore dei tre centrali di difesa, con diverse chiusure puntuale e letture sulle giocate di Baturina. Con l’inferiorità numerica anche lui va in crisi e il reparto fa acqua da tutte le parti.

Mancini 5

Fa molta fatica contro calciatori rapidi come quelli del Como, che gli sbucano da ogni dove. Continua il periodo di appannamento nonostante abbia potuto tirare il fiato per via della squalifica in Europa.

Hermoso 4.5

Errore, anzi orrore, sul gol del pari. Oltre alla dormita è complicato capire come un calciatore della sua esperienza perda anche una frazione di secondo per chiamare il fuorigioco invece di rincorrere l’avversario. Ancora arrugginito dopo i tanti infortuni.

Celik 5

Perde Ramon, che sfiora il gol, e in generale sono troppe le amnesie che fa vedere. Esce per infortunio.

Koné 5

Altro errore in fase d’uscita, deve ringraziare Svilar. Per ritrovare una Roma aggressiva e produttiva serve da parte sua tutto un altro apporto.

Cristante 5.5

Gira come una trottola in mezzo al campo, soffrendo i ritmi forsennati del Como. Sciagurato l’intervento con cui rischia di regalare palla a Paz.

Wesley 5.5

Come Koné regala un pallone sanguinoso, poi si riscatta con un paio di chiusure provvidenziali. Poco incisivo in attacco, incredibile l’espulsione.

Pellegrini 5

Riproposto ancora una volta a destra da Gasperini, ma è evidente la difficoltà nel giocare non a piede invertito o più al centro del campo. Può far meglio nella palla messa in mezzo e bloccata da Butez.

El Shaarawy 6

È l’ennesimo compagno di reparto diverso che si ritrova Malen, ma fa meglio degli altri nonostante non veda il campo da un paio di mesi. Furbo e decisivo nel conquistare il rigore, per poco non riesce a replicare grazie al pressing. Buona l’applicazione difensiva.

Malen 6

Spiazza Butez sul rigore con grande freddezza, ma la sua partita finisce lì: non si attiva mai, tocca pochissimi palloni e spreca l’assist del 2-1.

Rensch 5

In difficoltà in entrambe le fasi, non paga la mossa di dare un supporto alla difesa visti i cambi di Fabregas.

Pisilli 6

Non è al meglio: nessun guizzo particolare per lui.

Vaz 5.5

Causa l’ammonizione di Diego Carlos, poi fatica a reggere il peso dell’attacco.

Ziolkowski 6

Entra in una fase complicata della gara: non ha la reattività per leggere la respinta di Svilar, ma è ingeneroso considerarlo il colpevole del raddoppio del Como.

Tsimikas 5

Si esibisce in un incontro di boxe con gli avversari. Sulla punizione dal limite va steso un velo pietoso.

Gasperini 5.5

L’espulsione regalata ha un peso notevole sul giudizio della squadra, sarebbe però miope non cogliere le difficoltà complessive nei 90 minuti. Fabregas vince il duello, con la Roma che non si rende praticamente mai pericolosa davanti (appena tre i tiri, rigore compreso) e non riesce ad avere cattiveria e freschezza sulle seconde palle. Un vero peccato la chance sprecata da Malen.