Stadio vuoto, i tifosi della Lazio protestano

Domani semifinale d'andata di Coppa Italia contro l'Atalanta

Clima teso e pochi biglietti venduti. Anche domani, per una semifinale di Coppa Italia, l’Olimpico rimarrà vuoto. Scelta che i gruppi di tifosi della Lazio hanno ribadito con forza: «È ormai sotto gli occhi di tutti come il distacco tra società e tifosi sia ormai giunto a livelli insanabili, continuiamo a constatare da parte della dirigenza della Lazio continue provocazioni verso di noi». Nel comunicato si fa riferimento anche ai biglietti omaggio diffusi dalla società per le scuole di Roma e Amatrice: «Regalare biglietti a destra e a manca con il rischio concreto di far entrare anche tifosi non laziali a tifare Atalanta è ciò che qualifica il pensiero e la strategia del Sig. Lotito e dei suoi accoliti». Protesta giusta affermano quelli del tifo organizzato, però la volontà è quella di far sentire il proprio sostegno al gruppo di Sarri. «Ci sentiamo di trovare un modo per farci vedere vicini ai ragazzi. Chiediamo a chi ne ha le facoltà di far passare il pullman della squadra a Ponte Milvio dove stazioneremo prima della partita contro i bergamaschi per far sentire ai giocatori il nostra calore, spostandoci poi in corteo sotto la Nord per intonare i nostri cori e farli sentire fin dentro al campo». Una sfilata fin sotto alla Curva per continuare la manifestazione in modo pacifico. Parallelamente, ieri davanti alla sede di Forza Italia, in centro a Roma è stato esposto uno striscione con la scritta: «Forza Italia, il laziale voterebbe sì, ma vota no! Ringraziate Lotito, senatore del vostro partito». In serata la precisazione che si tratta di un’iniziativa individuale non dei gruppi organizzati.

