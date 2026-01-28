Lorenzo Musetti, che sfortuna: si ritira avanti di due set con Djokovic. Come sta

28 gennaio 2026 a

Sfortunato Lorenzo Musetti. Un infortunio gli sbarra la strada alle porte della semifinale degli Australian Open. Dopo aver vinto i primi due set 6-4 6-3 contro Novak Djokovic, l'azzurro si è fermato per un problema alla coscia che ha richiesto l'intervento del fisioterapista. Musetti, visibilmente limitato nei movimenti, è tornato a giocare, ma ha scelto di ritirarsi poco dopo, sotto 3-1 nel terzo. In semifinale Djokovic sfiderà il vincente della sfida tra Jannik Sinner e Ben Shelton.

Una vittoria insperata per il serbo che rende omaggio all'avversario: "Ero pronto ad andare a casa, oggi il migliore è stato Musetti: ma è stato davvero sfortunato. Gli auguro di guarire presto. Io nei primi due set non sentivo la palla, avevo qualche vescica ma niente di particolare. Semplicemente era lui ad essere più forte. Sono stato fortunato: ringrazio Dio per l'opportunità che mi ha dato di giocare un'altra semifinale, vorrà dire che stanotte pregherò un altro po'...".