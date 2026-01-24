Australian Open, Sinner vola agli ottavi con Darderi ma torna l'incubo crampi

Foto: Ansa

Paolo Dani 24 gennaio 2026 a

a

a

Jannik Sinner vince ancora agli Australian Open 2026 e vola agli ottavi di finale. Ma tornano le preoccupazioni per le sue condizioni fisiche. Il tennista azzurro ha battuto lo statunitense Eliot Spizzirri (e i crampi) al terzo turno dello Slam di Melbourne imponendosi in quattro set con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-4, 6-4 in tre ore e 42 minuti di gioco. Agli ottavi Sinner è atteso dal derby azzurro contro Luciano Darderi, che ha eliminato il russo Karen Khachanov in quattro set.

La partenza dell'azzurro è quella di sempre: break al secondo game e set in discesa, ma niente, oggi, è come al solito. Sinner subisce l'immediato, e inatteso, controbreak e si perde. Il numero due del mondo mette in fila un errore dopo l'altro, soprattutto con il dritto, e va sotto subendo un altro controbreak al settimo game, arrivando a perdere il set 6-4. Spizzirri riesce così a interrompere la striscia di 27 set consecutivi vinti da Sinner, ritrovandosi dove nessuno, alla viglia, pensava potesse arrivare. E il suo magic moment continua anche nel secondo parziale. L'americano ruba subito il servizio in apertura, ma l'azzurro reagisce e si prende l'immediato controbreak. Da quel momento l'inerzia cambia. Sinner piazza un altro break al quarto game e trova così l'allungo decisivo, che gli permette di conquistare il secondo set 6-3.

Sinner per lunghi tratti del terzo set è stato "paralizzato" dai crampi come l’anno scorso a Shanghai, quando avevano dovuto portarlo fuori a braccia. "Oggi ho fatto molto fatica fisicamente. Sono stato fortunato con la regola del calore, mi sono preso il mio tempo e ho iniziato a sentirmi meglio man mano che la partita andava avanti. Sono felice di avere vinto", ha detto Sinner al termine del match. "I crampi sono cominciati con le gambe, poi le braccia- ha raccontato l'azzurro- Poi dappertutto. Però il tennis è anche una questione mentale e io sono rimasto calmo e concentrato. Certo non ho giocato al mio meglio, ma ho dato tutto quello che avevo. E grazie al sostegno del pubblico, vale tanto per me". Negli ottavi Sinner sfiderà Luciano Darderi. E poi c'è anche Lorenzo Musetti. E' la prima volta che l'Italia porta tre giocatori alla seconda settimana in singolare maschile all'Australian Open. L'altoatesino, poi, non perde da 18 partite di fila: l'ultima sconfitta l'ha subita contro l'olandese Tallon Griekspoor al terzo turno del Masters 1000 di Shanghai lo scorso anno. Questa è la terza serie più lunga di successi della sua carriera nel circuito maggiore, dopo i 26 da Shanghai 2024 agli Internazionali d'Italia 2025; e i 19 dalla Final 8 di Coppa Davis 2023 ai quarti di finale del Masters 1000 di Indian Wells 2024. "Per me è davvero positivo poter giocare un altro match. Il recupero ora è la cosa più importante" ha concluso.

Come detto Lorenzo Musetti e Luciano Darderi vincono agli Australian Open 2026 e volano agli ottavi di finale. Il tennista toscano ha battuto, nel terzo turno dello Slam di Melbourne, il ceco Tomas Machac, numero 24 del mondo, in cinque set con il punteggio di 5-7, 6-4, 6-2, 5-7, 6-2 al termine di una partita-maratona di 4 ore e 25 minuti e agli ottavi sfiderà il vincente della sfida tra Taylor Fritz e Stan Wawrinka. Darderi invece è riuscito a eliminare il russo Karen Khachanov, numero 18 del ranking Atp, vincendo in quattro set 7-6 (5), 3-6, 6-3, 6-4 in tre ore e 26 minuti di gioco e raggiungendo per la prima volta in carriera gli ottavi di finale di uno Slam, dove lo attende il derby azzurro con Jannik Sinner.