Serie A donne, Roma campione d'inverno, derby d'Italia all'Inter

La decima giornata della Serie A Women Athora 2025/26 si è chiusa, dopo i tre pareggi negli anticipi del sabato, con le vittorie della Roma contro il Sassuolo, dell'Inter nel big match con la Juventus e della Ternana contro la Lazio. Riparte al meglio il campionato della Roma: dopo la sconfitta in Supercoppa contro la Juventus, lo scorso 11 gennaio, le giallorosse centrano l'ottava vittoria nella Serie A in corso, maturata contro un coriaceo Sassuolo, all'esordio sotto la nuova guida tecnica di Colantuono, subentrato al posto di Spugna pochi giorni fa. Al "Tre Fontane" le padrone di casa sbloccano il punteggio dopo soli tre minuti con la solita Giugliano, che festeggia la sua 250ª presenza nel massimo campionato con il 78° sigillo in carriera nella competizione. Dopo il vantaggio, la squadra di Rossettini non sfrutta una clamorosa chance per il raddoppio con Greggi e le ospiti guadagnano metri. I tentativi delle neroverdi culminano nella rete del pareggio al 35', con un'altra veterana del torneo come Clelland: girata di testa impeccabile della scozzese sul traversone di Missipo e punteggio di nuovo in equilibrio. A inizio ripresa Dhont si ritaglia uno spazio da protagonista prima segnando un gol annullato dall'arbitro per fallo di mano e poi divorandosi quello del sorpasso sul gran suggerimento di Clelland. Nonostante l'ottimo avvio di ripresa delle neroverdi, tuttavia, il piglio aggressivo messo in campo dalla Roma nel secondo tempo alla fine porta al gol del definitivo 2-1, siglato da Corelli al 79' con un destro al volo perfetto. È l'ottavo successo in 10 giornate per la capolista (1N ,1P), che sale a 25 punti in classifica e si laurea Campione d'inverno, mantenendo sette lunghezze nei confronti di Fiorentina e Inter (18).