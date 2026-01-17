Nicol Delago centra l'impresa, vince la discesa di Tarvisio di Coppa del Mondo

Foto: La Presse

Straordinaria Nicol Delago che a 30 anni ha centrato la sua prima vittoria in carriera in Coppa del mondo. L'azzurra ha compiuto l'impresa personale nella discesa libera di Tarvisio, localita' ritornata sede di Coppa dopo 15 anni per aver sostituito la tradizionale tappa di Cortina d'Ampezzo dove in questo periodo fervono i preparativi della pista 'Olympia delle Tofane' in vista dei Giochi olimpici del mese prossimo. Sulla pista 'Di Prampero' la sciatrice altoatesina di Selva Gardena ha fatto segnare 1'46"28. Seconda la tedesca Kira Weidle-Winkelmann a 26 centesimi, terza l'intramontabile Lindsey Vonn, 41 anni, a 26 centesimi. Per Vonn e' il quinto podio in altrettante stagioni in questa stagione. Sesta Laura Pirovano a 85 centesimi, decima Nadia Delago a 1"15, solo undicesima Sofia Goggia a 1"35.