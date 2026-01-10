Roma-Sassuolo 2-0, decidono Kone' e Soule'

Foto: Ansa

Redazione 10 gennaio 2026 a

a

a

La Roma batte il Sassuolo in casa al termine di una gara a lungo dominata, soprattutto nel secondo tempo, e dop l'uscita anticipata di Ferguson, nel primo tempo, per infortunio. A corto di attaccanti centrali disponibili, Gasperini ha inserito Stephan El Sharawi a manovrare davanti a Paulo Dybala e a Mathias Soule'. Al 76esimo e' proprio Soule' a servire l'assist a Manu Kone' per il gol che sblocca la partita. Tre minuti dopo, una finta di El Sharawi libera al tiro lo stesso Soule' per il due a zero finale.

Secondo successo consecutivo per la Roma che sale virtualmente al terzo posto in classifica, in attesa delle altre partite della giornata di seria A, con 39 punti superando il Napoli, quarto a 38 con due partite in piu' da giocare. Secondo ko in fila per il Sassuolo, che resta al dodicesimo posto con 23 punti. Nella prossima giornata i giallorossi saranno in trasferta a Torino contro i granata di Baroni, avversari dei capitolini anche in Coppa Italia in settimana. Il Sassuolo sara' ospite del Napoli il 17 gennaio al Maradona.