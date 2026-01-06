Roma: "Da Rashford a Zirkzee, l'esonero di Amorim cambia la strategia del Manchester"

Foto: La Presse

Redazione 06 gennaio 2026

L'esonero di Ruben Amorim avrà inevitabilmente delle ripercussioni sulle strategie di mercato del Manchester United, con partenze che potrebbero essere congelate e ritorni a sorpresa. Come quello di Marcus Rashford, che era finito ai margini col tecnico portoghese andando a giocare prima all'Aston Villa nella seconda parte della scorsa stagione e poi al Barcellona. L'attaccante inglese è sotto contratto coi Red Devils fino al 2028, i blaugrana non sono così convinti di riscattarlo e senza Amorim il giocatore potrebbe anche prendere in considerazione un ritorno a Old Trafford. Stanno riflettendo sul loro futuro anche altri elementi della rosa: stando al "Mail", Kobbie Mainoo, Joshua Zirkzee - cercato dalla Roma - e Manuel Ugarte sarebbero stati pronti ad andare via in questa sessione di mercato qualora fosse rimasto Amorim ma alla luce del cambio di allenatore la loro partenza non sarebbe più così scontata.