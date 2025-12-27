Natale di Sport e Inclusione, il 28 dicembre a Roma il 1° ProAbile Day

Redazione 27 dicembre 2025 a

Domenica 28 dicembre 2025, dalle ore 10.00, il Centro Sportivo Red Tigers 1957 (Via dei Ruderi di Torrenova 2, Roma) ospiterà il 1° ProAbile Day – Natale di Sport e Inclusione, una giornata aperta alla cittadinanza a entrata gratuita, dedicata allo sport inclusivo, alla partecipazione e alla valorizzazione delle abilità di ciascuno.

Si tratta di un evento del 6° Municipio, patrocinato dalla Regione Lazio, e gestito per gli aspetti organizzativi dall’H2O Eventi, una iniziativa che ha fatto suo il format di Sport in Famiglia. La realizzazione della manifestazione è resa possibile anche grazie alla disponibilità e alla sensibilità dimostrate fin da subito dal presidente del Red Tiger, Antonio Ranieri, che ha messo a disposizione la struttura sportiva con spirito di apertura e attenzione verso una causa di alto valore sociale, contribuendo concretamente alla diffusione del messaggio dello sport come strumento di coesione e inclusione.

La manifestazione nasce con l’obiettivo di trasformare il centro sportivo in uno spazio aperto, accogliente e vitale, in cui il periodo natalizio diventa la cornice ideale per promuovere lo sport come linguaggio universale, capace di unire persone diverse, abbattere barriere culturali e favorire l’incontro tra individui, famiglie e comunità. Si configura come una vera e propria festa condivisa, rivolta a famiglie, bambini, giovani, associazioni e istituzioni, durante la quale attività sportive, momenti di gioco, testimonianze e laboratori educativi contribuiranno a creare un clima di consapevolezza, vicinanza e autentica inclusione.

Il ProAbile Day – Natale di Sport e Inclusione vuole essere una risposta concreta alla necessità di creare spazi realmente accessibili, capaci di superare stereotipi e barriere culturali legate alla disabilità e di incentivare la partecipazione attiva delle persone con differenti abilità. L’evento si rivolge a tutta la cittadinanza, con particolare attenzione alle persone con disabilità, ai giovani a rischio e alle categorie più fragili, con l’obiettivo di rafforzare il senso di comunità e promuovere una società più equa, solidale e inclusiva.

Attraverso lo sport, inteso come strumento di benessere psicofisico, relazione e crescita sociale, il ProAbile Day intende ricordare che lo sport è molto più di un’attività fisica: è incontro, possibilità e un potente mezzo per costruire una comunità che riconosce le differenze come una vera ricchezza.

Sport inclusivo e discipline paralimpiche

Dopo l’apertura con i saluti istituzionali, il Centro Sportivo Red Tigers 1957 si animerà fin dalla mattinata con una ricca proposta di attività sportive inclusive e paralimpiche, laboratori educativi e un percorso multisensoriale, progettati per coinvolgere tutti i partecipanti senza distinzione di età, esperienza o abilità fisiche.

I campi ospiteranno mini partite di calcetto, basket e volley adattato, pensate non come competizioni ma come occasioni di collaborazione, divertimento e scoperta reciproca. In parallelo, alcune aree saranno dedicate alla sperimentazione di discipline paralimpiche come bocce, tiro con l’arco e tennis tavolo adattato, offrendo a bambini, giovani e adulti l’opportunità di avvicinarsi a sport di grande valore educativo e sociale.

Un ruolo centrale sarà svolto dal percorso multisensoriale e motorio, ideato per stimolare equilibrio, coordinazione e curiosità attraverso elementi tattili, sonori e visivi: uno spazio di gioco libero e spontaneo che favorirà l’incontro, il supporto reciproco e il divertimento condiviso.

Tradizione, gioco e spirito di squadra

Nel primo pomeriggio prenderà il via la Caccia al Tesoro degli Antichi Giochi di Strada, un’attività che unirà tradizione, movimento e spirito di squadra, coinvolgendo i partecipanti in sfide accessibili e collaborative alla scoperta del simbolico “tesoro dell’inclusione”.

Testimonianze, laboratori e momenti di condivisione

Nel corso della giornata troveranno spazio testimonianze di associazioni del territorio, volontari, famiglie e atleti con disabilità, accanto a laboratori educativi per i più piccoli dedicati a empatia, rispetto e valorizzazione delle differenze.

Il Flash Mob Natalizio e gli spazi partecipativi Nel tardo pomeriggio si svolgerà il Grande Flash Mob Natalizio, una coreografia semplice e inclusiva che unirà tutti i presenti in un unico movimento collettivo, simbolo di armonia e comunità.

Saranno inoltre presenti un punto ristoro inclusivo e l’angolo partecipativo “Le mie abilità”, dedicato alla condivisione dei talenti e delle potenzialità di ogni persona.