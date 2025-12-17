Di Marzio pronto per il mercato: "Milan e Roma le più attive. I giallorossi possono aspettare Zirkzee"

Fabrizio Cicciarelli 17 dicembre 2025 a

Comincerà da Roma Fiumicino la giostra del calciomercato invernale. Sarà infatti l’aeroporto capitolino la prima sede di ‘Calciomercato - L’Originale’, che ormai da 20 anni racconta le trattative del pallone tra musica e curiosità con il collaudato formato dello show itinerante. Un appuntamento fisso nel calendario delle feste natalizie di Sky, 350 ore di grandi eventi live - a partire dall’anticipo di Serie A Juventus-Roma in programma sabato sera e con la chicca del Christmas Day di Nba il 25 dicembre - e 10 produzioni originali, tra cui 1996 - L’anno di Del Piero e ‘3Tre, il numero magico dello sci’, che racconta la mitica classica di Madonna di Campiglio. “Sono molto curioso di fare una trasmissione da una location così particolare - sottolinea Gianluca Di Marzio, l’uomo di punta della squadra mercato di Sky - come l’Aeroporto di Roma, sono sicuro che incontreremo tanti tifosi e spettatori della trasmissione”.

Avete scelto di cominciare da Fiumicino per intercettare il nuovo attaccante della Roma?

"Non lo so (ride, ndr), però se arriverà qualcuno saremo già pronti ad accoglierlo, non avremo bisogno di mandare le telecamere. Vale sia per le partenze che per gli arrivi, sarà un vantaggio".

Qual è la squadra che in questi giorni si sta muovendo di più sul mercato?

"Secondo me Milan e Roma, che hanno entrambe bisogno di un centravanti, i rossoneri per motivi di disponibilità di Gimenez e Leao e i giallorossi che cercano un giocatore con caratteristiche diverse da quelli in rosa. Poi c’è la Fiorentina, vista la situazione di classifica drammatica. L'idea sarebbe quello di cambiare più volti possibili. Le rivoluzioni di gennaio sono sempre molto complicate, soprattutto quando devi vendere e poi ricomprare, però l'idea della Fiorentina è veramente di provare a fare tanto".

Milan e Roma si sfideranno per Zirkzee?

"C'è una questione di tempistiche che pesa. Al Milan sarebbe piaciuto aspettarlo, ma penso che fino al 18-20 gennaio non ci siano margini per poterlo prendere o essere sicuri di stare in corsa. Il Milan invece vuole avere l'attaccante il prima possibile e Fullkrug potrebbe arrivare subito, poi ci sarò da valutare il lato fisico perché quest’anno non è mai stato benissimo quest'anno. Invece la Roma, avendo già Ferguson, Dybala e Dovbyk - se non ci sarà lo scambio con Beto - preferirebbe aspettare Zirkzee. Ha individuato in lui il profilo giusto ed è disposta ad aspettare. Sempre che in questi giorni da parte della United e del giocatore arrivino garanzie, perché poi rischi di aspettare un giocatore che non viene, però i segnali che abbiamo sono quelli".

Per la Roma c’è ancora l’ipotesi di andare su un’ala sinistra?

"Dipende anche da quanto costerà l'operazione per l’attaccante, se richiederà obblighi o diritti di riscatto, servirà capire che budget avrà a disposizione di Massara per fare mercato. A gennaio i giocatori bravi sul mercato sono pochi, mi aspetto qualcosa di più di creativo. So che per esempio stanno provando a capire le condizioni per Ekhator, che non è un attaccante di sinistra ma è un profilo che rientra pienamente nelle idee di una società che vuole fare patrimonio con dei giovani, però forse sarà più un discorso rinviato a giugno. L'idea della Roma è prendere un giocatore pronto subito e provare anche a creare le basi per una squadra futuribile".

Nel mercato degli attaccanti è tornato fuori anche il nome di Lucca. Lascerà il Napoli?

"È vero di Lucca, tant'è che anche io sicuramente pensavo potesse essere una soluzione per Milan o Roma, ma il discorso è legato anche alla formula con cui è arrivato. Il Napoli non potrebbe prestare Lucca se non anticipando il riscatto in questa sessione di mercato. Capiremo nei prossimi giorni se può farlo, quando si saprà con più certezza quali sono i margini di operatività di molte squadre".

Dall'altra parte del Tevere c'è la Lazio pronta a muoversi dopo il blocco. Cosa dobbiamo aspettarci?

"La Lazio ha già pagato il suo dazio nel non poter fare mercato neanche con delle uscite e mi auguro che possa intervenire, lo meriterebbe non solo l'allenatore che ha fatto un lavoro straordinario ma anche una tifoseria molto vicina alla squadra. Penso che con uno o due pezzi giusti penso che la Lazio potrebbe davvero essere la mira vagante in chiave Champions League, vedremo se riusciranno a fare qualcosa. Insigne? Si, anche Colpani è un altro nome di questi giorni, però anche lì c’è da capire se riusciranno a fare mercato e se sarà legato o meno a determinate uscite. Anche Raspadori piacerebbe molto, però bisogna vedere se esce dall'Atletico Madrid e soprattutto se si può prendere senza cessioni".

Tra le big mancano solo Juve e Inter…

"La Juve ha già avuto diverse difficoltà con il Financial Fair Play e non credo che abbia in mente di fare chissà cosa. Spalletti non è molto amante del mercato di gennaio, sta provando a tirare fuori il massimo da quelli che ha e alcuni non sono ancora riusciti a mettersi in mostra, vedi Openda. Anche l’Inter non è molto amante del mercato di gennaio. Vero che Dumfries starà fuori un po', però c'è Luiz Enrique che sta crescendo e sia Diouf che Carlos Augusto possono giocare in quella posizione. Ci sono delle idee come il croato Valincic su cui c’è anche il Napoli, la Dinamo Zagabria vuole 18 milioni e credo sia più un'operazione per giugno".