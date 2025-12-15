Roma, Wesley rilancia la Roma e rafforza il quarto posto

Foto: Ansa

Dopo due sconfitte di fila la Roma ritrova la vittoria nel 'monday night' della 15/a giornata di Serie A, superando il Como 1-0 allo stadio Olimpico, grazie a un gol di Wesley al 61'. Un successo che permette ai giallorossi di consolidare il quarto posto in classifica con 30 punti, a +4 sulla Juventus quinta e portarsi a -3 dall'Inter capolista. I lariani restano invece fermi in settima posizione a quota 24. Parte forte la squadra di casa. Al 4' Soulé si infila in area, prova a liberare il mancino ma viene chiuso, alla fine il pallone termina fuori con l'ultimo tocco proprio dell'argentino. Al 6' botta e risposta tra le due squadre: prima il Como che ci prova con Addai, ma il tuo tentativo viene neutralizzato. Poi la Roma in ripartenza con Wesley, che prova a servire Ferguson ma il pallone è troppo lungo. Al 12' tentativo di testa di Ferguson, salvataggio sulla linea di Kempf. Al quarto d'ora sponda di Diao per Nico Paz, che calcia di prima ma strozza troppo il tiro e il tiro termina fuori. Al 17' calcio di punizione battuto da Pellegrini, Hermoso cerca la torre dentro l'area ma la difesa del Como si rifugia in angolo con Smolcic. Al 23' Wesley sfonda sulla corsia di destra, entra in area ma si fa murare da Ramon e non riesce a servire Ferguson. Un minuto dopo Caqueret perde un brutto pallone sulla pressione di Cristante, servizio per Soulé che prova a crossare dalla zona destra dell'area ma la difesa avversaria chiude in angolo. Al 27' altro pallone recuperato dalla Roma in pressione. Hermoso va in orizzontale da Soulé che calcia di mancino da buona posizione ma viene murato. Sulla respinta arriva Wesley, la cui conclusione termina alta. Poco dopo Soulé recupera palla sulla trequarti e crossa sul secondo palo, Valle non corre rischi e la mette in angolo.

Alla mezz'ora ancora la squadra di casa in attacco. Koné imbuca per Soulé che controlla in area, sterza e calcia, tiro ancora una volta murato dalla difesa lariana. Passa un minuto e Soulé ci prova dal limite dell'area, Ramon allunga il piede e manda il pallone in angolo. Dopo il corner contatto in area con i giallorossi che chiedono rigore per un presunto fallo di Ramon su Ndicka, Feliciani lascia giocare con il Como che riparte in campo aperto con Diao, che calcia ma il pallone viene respinto, in più il numero 38 del Como si fa male ed è costretto a uscire. Al suo posto Douvikas. Al 38' azione personale di Addai sulla destra che prova a metterla in mezzo dal fondo, decisivo Hermoso a deviare in angolo. Al 41' Koné si appoggia su Ferguson, l'attaccante calcia dall'interno dell'area ma Baturina devia ancora una volta in corner. Un minuto dopo cross dalla destra di Wesley per Ferguson, che calcia di prima dall'interno dell'area ma la conclusione è centrale e Butez blocca. Al 44' ci provano gli ospiti in contropiede con Addai, ma il suo tiro a giro termina ampiamente sul fondo. L'ultima occasione del primo tempo è del Como al terzo minuto di recupero: sugli sviluppi di un calcio di punizione va al tiro Douvikas, Svilare risponde presente. Nella ripresa si riparte senza cambi. Al 3' la Roma trova il gol ma c'è fuorigioco. Prima palo di testa di Soulé su cross di Pellegrini, sul pallone vacante in area arriva Cristante che la mette dentro ma l'azione era viziata da un fuorigioco di partenza di Pellegrini. Al 7' lancio in profondità per Ferguson che calcia sul primo palo da posizione molto defilata, Butez blocca senza problemi. Un minuto dopo doppia occasione per il Como in ripartenza. Prima la conclusione di Douvikas smorzata da Ndicka, con Svilar che esce di pugno per anticipare Baturina, poi la conclusione di Nico Paz deviata in angolo.

Al 10' Nico Paz calcia al volo di destro ma trova un difensore giallorosso, poi tiro di Da Cunha sulla ribattuta con il pallone deviato in angolo. Poco dopo giallo per Addai che spende un fallo su Pellegrini sulla trequarti. Al 13' ammonizione per Mancini per un intervento falloso su Valle. Al quarto d'ora cartellino giallo anche per Nico Paz per un fallo su Hermoso. Un minuto dopo la Roma sblocca la partita con Wesley che va in gol con una conclusione rasoterra a incrociare che colpisce il palo e termina alle spalle di Butez. Al 19' chance per Ferguson che sfiora il raddoppio, l'attaccante irlandese riceve palla da Hermoso e va al tiro in diagonale con la palla che termina a lato. Al 20' doppio cambio tra gli ospiti. Entrano Jesus Rodriguez e Posch, escono Addai e Caqueret. Al 26' cross dalla destra di Wesley, pallone che attraversa tutta l'area di rigore senza trovare alcuna deviazione giallorossa. Arriva al 27' il primo cambio di Gasperini: El Shaarawy prende il posto di Pellegrini. Alla mezz'ora cross di Valle dalla sinistra, Mancini spazza in fallo laterale. Poco dopo ci prova Posch in rovesciata sugli sviluppi di un calcio di punizione, pallone centrale con Svilar che blocca. Al 35' gli ultimi due cambi per Fabregas: dentro Van Der Brempt e Kuhn, fuori Baturina e Smolcic. Gasperini inserisce Bailey per Soulé. Al 38' lancio in profondità di Nico Paz per Jesus Rodriguez, che crossa dalla sinistra ma dà troppa forza al pallone che attraversa tutta l'area senza trovare alcuna deviazione. Un minuto dopo pallone filtrante per Posch che arriva in area e calcia di sinistro, tiro strozzato da Ndicka e Svilar blocca. Al 44' giallo per Wesley per un duro intervento su Nico Paz. Al 45' colpo di testa di Douvikas che prova la torre sugli sviluppi di un calcio di punizione, Svilar blocca. Il forcing finale degli ospiti porta solo a un tiro di Posch dalla destra al 47' con il pallone che colpisce l'esterno della rete.