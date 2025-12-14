Scontri a Genova con interisti, due feriti, auto in fiamme

Foto: Ansa

Disordini fuori dal Ferraris, a Genova, un'ora e mezza prima della partita tra Genoa e Inter. Gruppi di tifosi si sono affrontati all'ingresso del settore ospiti e soprattutto nei pressi di piazza Romagnosi. Ci sono stati due feriti e almeno una vettura ha preso fuoco dopo essere stata colpita da uno dei tanti razzi lanciati. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, ambulanze e forse dell'ordine. Tensione anche sotto la gradinata Nord, feudo dei tifosi rossoblu'.