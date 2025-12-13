Crisi di talento nel calcio? Abodi: "Il sistema federale trovi soluzione"

Foto: Ansa

Tommaso Manni 13 dicembre 2025 a

a

a

"Crisi di talento nel calcio italiano? In questo momento penso al presente, al 26 e al 31 marzo", quando la nazionale azzurra si giocherà i playoff per accedere ai prossimi Mondiali". Così il ministro dello Sport Andrea Abodi parlando alla kermesse di Fratelli d’Italia Atreju 'Quando lo sport diventa comunità: il ruolo degli oratori nella formazione dei giovani'. "Siamo tutti attorno alla Nazionale - ha proseguito il ministro - a fare un tifo sfrenato per tornare al Mondiale, per noi che l'abbiamo già vissuto e per i nostri figli che non hanno mai visto la nazionale ai Mondiali". Abodi non crede che in Italia non ci sia "talento, ma il talento non esce da solo. Bisogna saperlo individuare e coltivare. Adesso c'è la Nazionale, c'è un obiettivo. Non deve essere un alibi per nessuno, possiamo auspicare che nel sistema federale si capiscano le cause della crisi e si trovino soluzioni per superarla".