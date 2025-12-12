Partite truccate nel tennis, esplode lo scandalo: giocatore squalificato 20 anni, caccia alla rete

Foto: Unsplash

Paolo Dani 12 dicembre 2025

Una sanzione esemplare. L'Itia, l'Agenzia internazionale per l'integrità del tennis, ha annunciato una squalifica di 20 anni, fino a maggio 2044, nei confronti del 26enne francese Quentin Folliot, che ha avuto come best ranking la 488esima posizione nel 2022. Folliot, che dovrà anche pagare una multa di 70 mila dollari e restituire i premi vinti per un ammontare complessivo di 40 mila dollari, è stato ritenuto colpevole di 27 violazioni delle norme anticorruzione. In particolare il tennista francese sarebbe stato la figura centrale di una rete di giocatori coinvolti in un giro di match truccati. A pesare sulla squalifica anche il fatto di aver offerto soldi ad altri giocatori per combinare gli incontri e il tentativo di ostacolare le indagini.