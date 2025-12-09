Lotta scudetto a tre: sollievo Milan per Leao, il Napoli ritrova Lukaku

Redazione 09 dicembre 2025 a

Con la sconfitta della Roma a Cagliari e le vittorie di Inter, Napoli e Milan la lotta scudetto sembra ormai ridotta a tre sole squadre ma si prevede essere tra le più aperte e imprevedibili degli ultimi anni. Dopo l'ultima giornata, la classifica vede il Napoli di Conte in testa a 31 punti con il Milan di Allegri, seguite dall'Inter con 30. Proprio il successo in rimonta dei rossoneri, sotto 0-2, contro il Torino è un segnale importante sulle potenzialità di Rabiot e compagni e sul carattere della squadra già plasmata da Allegri in così poco tempo. Di solito queste imprese sono dei segnali importanti in una lotta così serrata, tanto più che in questa prima fase il Milan proprio con le così dette 'piccole' o 'medie' squadre aveva perso qualche punto di troppo. Per Allegri, poi, arriva anche una buona notizia dall'infermeria visto che per Rafa Leão, sottoposto a risonanza magnetica in seguito al risentimento muscolare all'adduttore destro accusato durante la partita di Torino, sono escluse lesioni muscolari. Il portoghese ha già iniziato le terapie necessarie per risolvere il quadro infiammatorio. L'obiettivo è riaverlo in tempo per la sfida col Napoli in Supercoppa del 18 dicembre. Dal canto suo il Napoli campione in carica sembra aver ritrovato l'entusiasmo e forte di un gruppo ormai collaudato, sotto la guida di un 'mago' come Conte, ha saputo reagire ai risultati delle corse settimane e alla serie incredibile di infortuni. La vittoria contro una squadra difficile come la Juventus ha rilanciato le ambizioni degli azzurri, che stanno per recuperare Romelu Lukaku. Nell'allenamento di questa mattina, in vista della partita di Champions contro il Benfica di Jose Mourinho, in gruppo si è rivisto anche il centravanti belga correr sotto lo sguardo attento del tecnico Conte e del ds Giovanni Manna. Lukaku è tornato ad allenarsi per la prima volta dallo scorso 14 agosto, poi il lungo stop a causa di un grave problema muscolare che di fatto lo ha costretto a saltare tutta questa prima parte di stagione. E' un primo assaggio di campo per il belga, che non sarà a disposizione per la trasferta di Lisbona ma che nelle prossime settimane potrebbe finalmente rivedere anche il campo in Serie A e soprattutto in Supercoppa. Proprio il recupero degli infortunati sarà fondamentale per le chance del Napoli, che rispetto all'anno scorso quest'anno è impegnato anche in Europa con la Champions League. La mancanza dell'impegno europeo potrebbe giocare a favore del Milan, come è stato lo scorso anno proprio per il Napoli, rispetto anche all'Inter. I nerazzurri l'anno scorso sono arrivati con il fiato corto nella fase cruciale della stagione passando dalla possibilità di uno storico triplete bis a una magro finale da 'zero titoli'. La squadra di Cristian Chivu anche se indietro di un punto sulla carta sembra essere comunque quella maggiormente attrezzata. Non fosse altro per una tradizione recente che la vede più di tutte abituata alla lotta per il titolo, complice una rosa solida e - soprattutto - con la capacità di essere costante. Inoltre in termini di gol fatti Lautaro e compagni sono una macchina da guerra, con il bomber argentino che si conferma ai massimi livelli europei e con un Marcus Thuram che sta ritrovando piano piano la forma migliore. Rispetto allo scorso anno, però, la presenza alle spalle di due emergenti come Pio Esposito e di Bonny potrebbe essere fondamentale in primavera quanto gli impegni ravvicinati inizieranno a farsi sentire e la gestione delle energie sarà fondamentale.