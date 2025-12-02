Jannik Sinner omaggia Pietrangeli in privato: niente social, solo rispetto

Foto: LaPresse

La notizia della scomparsa di Nicola Pietrangeli, uno dei simboli storici del tennis italiano, ha suscitato reazioni immediate da parte del mondo sportivo. Tra le voci più attese c’era quella di Jannik Sinner, oggi punto di riferimento del tennis azzurro. Il suo silenzio sui social aveva inizialmente generato dubbi e interpretazioni ma, come riportato dall’Ansa, il numero due del ranking mondiale ha scelto di inviare le proprie condoglianze in forma privata alla famiglia dell’ex campione.

Sinner non ha pubblicato messaggi su Instagram o X, preferendo un gesto personale e discreto. Una decisione in controtendenza rispetto alla comunicazione immediata del nostro tempo, ma coerente con il carattere riservato del ventitreenne, che nei momenti delicati tende a mantenere un profilo basso.

Il suo silenzio pubblico coincide con una breve vacanza alle Maldive, programmata dopo il successo alle ATP Finals di Torino. Un periodo di pausa condiviso con la fidanzata Laila Hasanovic, lontano dai social e dalla pressione di una stagione particolarmente intensa. Molti tennisti scelgono le Maldive come luogo di recupero psicofisico durante la pausa agonistica, e anche Sinner ha approfittato di questo momento per disconnettersi e riposare.

Il rapporto tra Pietrangeli e Sinner negli ultimi anni era stato raccontato spesso attraverso alcune dichiarazioni critiche dell’ex campione, soprattutto in merito alla mancata partecipazione del giovane alla Coppa Davis nell’ultima edizione. Commenti diretti, talvolta polemici, che avevano contribuito a creare l’idea di un legame complicato. In realtà, le divergenze erano soprattutto legate a visioni diverse del tennis e alla distanza generazionale. Il gesto di Sinner di contattare privatamente la famiglia di Pietrangeli mostra che non vi era alcun risentimento personale, ma piuttosto il rispetto per una figura che ha dato un contributo fondamentale allo sport italiano.