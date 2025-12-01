Milano-Cortina 2026, Jasmine Paolini porterà la fiamma olimpica in Italia

Foto: Ansa

Jasmine Paolini sarà l'Ambassador di Milano Cortina 2026 che accompagnerà la fiamma olimpica dalla Grecia all'Italia. L'attuale numero otto del ranking Wta, oro nel doppio a Parigi 2024, sarà al centro dei momenti che sanciranno il passaggio della Fiamma dal Paese culla dei Giochi a quello che ospiterà l'edizione invernale: il 4 dicembre sarà tedofora ad Atene, durante la Cerimonia di Consegna, insieme al campione olimpico di ciclismo Filippo Ganna, e accompagnerà poi la fiamma fino a Roma. Jasmine Paolini avrà l'opportunità di portare la torcia ad Atene grazie a Milano Cortina 2026. Coca-Cola, in qualità di "presenting partner" del viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026, ha scelto tedofori capaci di vivere e raccontare i valori olimpici attraverso messaggi diversi: l'impegno sociale, lo sport, la musica e la cultura pop. Jasmine Paolini è stata scelta perché incarna pienamente i valori di eccellenza, autenticità e determinazione ed è simbolo di un percorso costruito con talento, resilienza e passione.

La cerimonia di consegna della fiamma all'Italia si terrà allo Stadio Panathinaiko alle 11 (ora di Atene). Paolini prenderà parte all'ultima frazione della staffetta greca, affiancato da Ganna, protagonista di successi straordinari: oro nell'inseguimento a squadre su pista a Tokyo 2020 e due medaglie a Parigi 2024 (argento nel cronometro su strada e bronzo nell'inseguimento a squadre). Dopo Stefania Belmondo e Armin Zoeggeler, presenti all'Accensione della fiamma a Olimpia, l'Italia torna a essere rappresentata da due icone dello sport contemporaneo. La staffetta ellenica, durata nove giorni, si concluderà con l'accensione del "calderone: da parte della pallanuotista greca Elena Xenaki, insieme alle compagne di Nazionale. Seguirà il passaggio ufficiale della torcia dal presidente del Comitato olimpico ellenico, Isidoros Kouvelos, a Giovanni Malagò, presidente della Fondazione Milano Cortina 2026. La fiamma arriverà in Italia a bordo di un volo Ita Airways, con atterraggio previsto alle 17 all'aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino. Saranno Giovanni Malagò e Jasmine Paolini i primi a scendere dalla scaletta, portando la lanterna che custodisce il fuoco destinato ad accendere i giochi.