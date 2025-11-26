Milano-Cortina, si accende la fiamma olimpica

Foto: La Presse

"L'idea è creare nuove opportunità per le nuove generazioni attraverso lo sport. Sarà un privilegio portare nuovamente questa torcia lungo le sponde del fiume Tevere e portarla a Roma ripercorrendo la stessa strada di venti anni fa in occasione dei Giochi di Torino. Ogni passo ci ricorderà l'importanza dello sport nello spezzare le barriere e nel creare un futuro più sostenibile insieme". Lo ha detto il presidente della Fondazione Milano Cortina 2026, Giovanni Malagò durante la cerimonia di accensione della Fiamma Olimpica in vista dei prossimi Giochi Invernali, che si sta tenendo al museo archeologico di Olimpia. "Inizia il viaggio della torcia verso Milano Cortina e celebriamo la stessa idea di armonia che unirà assieme tutto il mondo in soli 72 giorni. La cerimonia alla quale assisteremo, il passaggio della torcia, costituisce un ponte tra antichità ed era moderna", ha aggiunto. La Fiamma arriverà a Roma nel tardo pomeriggio del 4 dicembre da dove, due giorni dopo, prenderà il via un viaggio di 63 giorni, con 60 tappe lungo 12.000 km, attraversando 110 province e oltre 300 comuni. Il percorso si concluderà la sera del 6 febbraio 2026 a Milano, con la Cerimonia di Apertura allo Stadio di San Siro.