Atp Finals, Sinner batte Zverev e vola in semifinale

Jannik primo. Vittoria e qualificazione alle semifinali delle Atp Finals di Torino da leader del girone per Sinner. L'azzurro ha infatti sconfitto nella seconda partita Alexander Zverev in 2 set con il punteggio di 6-4, 6-3, prendendosi d'autorità, in 1 ora e 37 minuti, il primo posto del Gruppo Bjorn Borg. Conterà quindi solo per le statistiche l'ultima sfida in programma contro lo statunitense Ben Shelton.

Un Sinner glaciale quello che ha battuto il tedesco. Non impeccabile, ma capace di fare suoi i punti decisivi. Concentrato nei momenti che contavano. Minimo sforzo, massimo risultato. E così per Jannik sono 4-0 contro Zverev nel 2025. Il successo di Torino è arrivato infatti dopo la finale vinta all'Australian Open, quella di Vienna e poi la semifinale del Masters 1000 di Parigi.